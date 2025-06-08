حبس طالب أنهى حياة سيدة بسيارة مسرعة في طنطا 4 أيام علي ذمة التحقيقات

قرر رئيس نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم حبس طالب لارتكاب واقعة دهس سيدة والتسبب في وفاتها أثناء قيادته سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة بشارع النحاس بطنطا 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

قرار جهات التحقيق

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وفاة سيدة أربعينية في حادث دهس سيارات ملاكي وهروب قائدها بنطاق شارع النحاس بنطاق دائرة القسم .

جهود أمنيه

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

سقوط المتهم



و بتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا من تحديد هوية قائد السيارة المرخصة وضبط المتهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.