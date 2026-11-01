عبدالناصر زيدان: حمزة علاء يحرس مرمى الأهلي أمام المقاولون العرب

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن قرار الجهاز الفني للنادي الأهلي بشأن حراسة مرمى الفريق في مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI": "حمزة علاء يعود لحراسة مرمى الأهلي في التشكيل الأساسي خلال مباراة المقاولون العرب، التي تقام غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر".

وأضاف: "الجهاز الفني قرر منح الفرصة مجددًا للحارس حمزة علاء في مباراة المقاولون، ضمن سياسة التدوير المتبعة بين حراس المرمى في جميع المنافسات التي يخوضها الأهلي هذا الموسم".

وتابع: "سبق لحمزة علاء قيادة فريقه في مباراة بترول أسيوط بالجولة الأولى من منافسات البطولة".

واستكمل: "مع بداية الموسم الحالي، اتفق الجهاز الفني على توزيع المشاركة بين الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في المباريات، بحيث يشارك شوبير في مواجهات الدوري، والشناوي في كأس الكونفدرالية، وحمزة علاء في مباريات كأس عاصمة مصر".