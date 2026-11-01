هيثم حسن يشارك في خسارة سيلتك أمام فالكريك بالدوري الإسكتلندي

تلقى فريق سيلتك خسارة أمام مضيفه فالكريك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «فالكريك ستاديوم»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسكتلندي.

شهدت المباراة مشاركة هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، ضمن التشكيل الأساسي لـ سيلتك، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 84، ليحل سيباستيان تونكتي بديلًا له، كما حصل اللاعب المصري على بطاقة صفراء خلال أحداث الشوط الثاني.

وحسم فالكريك المواجهة خلال النصف الأول من اللقاء، بعدما باغت إيثان روس ضيفه بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، قبل أن ينجح سكوت تانسر في مضاعفة النتيجة وإضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 38.

ورغم الهزيمة، حافظ سيلتك على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسكتلندي برصيد 28 نقطة، بينما رفع فالكريك رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، في حين يحتل رينجرز الوصافة برصيد 24 نقطة.