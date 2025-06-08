14 سيارات مطافئ لإخماد حريق شونه كتان بقرية شبر اليمن بالغربية

دفعت مديرية أمن الغربية منذ قليل بنحو 14 سيارات مطافئ لإخماد نيران حريق هائل بشونة كتان بنطاق قريتي شبر اليمن وميت بدر حلاوة بمركزي زفتي وسمنود حفاظ على أرواح وحياة أرواح وحياة المواطنين إثر ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ .

حريق هائل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اندلاع حريق هائل بشونة كتان ومصنع طوب بنطاق قرية شبرا اليمن بنطاق دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب 14 سيارات مطافئ لإخماد نيران حريق والذي أسفر عن احتراف أطنان من محصول الكتان دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

رواية شهود عيان



ورجح شهود عيان أن سبب اندلاع حريق الهائل بسبب ارتفاع درجة الحرارة ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين رغم استمرار الحريق لأكثر من ساعة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.