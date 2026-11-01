الكويت تدين استهداف ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية بمياه الخليج العربي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، عن إدانة دولة الكويت للهجوم الذي استهدف ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة، أثناء عبورها مياه الخليج العربي، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وشددت الخارجية الكويتية على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها، محذرة من المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة جراء استهداف ناقلات الطاقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها، والحفاظ على سلامة منشآتها وممتلكاتها.