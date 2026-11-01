مصرع ألماني وسلوفاكي صعقًا بالكهرباء داخل حمام سباحة في فندق فاخر بالهند

لقي مواطنان ألماني وسلوفاكي مصرعهما إثر حادث مأساوي داخل حمام سباحة بأحد الفنادق الفاخرة في مدينة بنغالورو الهندية، وسط شبهات بأن تيارًا كهربائيًا تسرب إلى مياه المسبح وتسبب في وفاتهما، حسب ما أوردته وكالة «رويترز».

وقال فندق «كونراد بنغالورو»، في بيان، إنه يشعر «بحزن عميق» إزاء وفاة اثنين من نزلائه إثر «حادث مأساوي»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل للجهات المختصة التي تحقق في الواقعة، مشيرًا إلى أن سبب الحادث لم يتحدد بعد.

وذكرت وسائل إعلام هندية، نقلًا عن الشرطة، أن التحقيقات الأولية ترجح تعرض الضحيتين لصعق كهربائي داخل حمام السباحة، فيما يعمل المحققون على تحديد كيفية وصول التيار الكهربائي إلى المياه، ولم يتسنَّ لرويترز الحصول على تعليق فوري من الشرطة.

وأوضح مستشفى «مانيبال» بمنطقة طريق المطار القديم، أن الضحيتين نُقلا إليها عقب الحادث، حيث وصل أحدهما متوفيًا، فيما وصل الآخر في حالة توقف للقلب، وفشلت محاولات إنعاشه، ووصفت المستشفى الواقعة بأنها «حادث مرتبط بالمياه».

وأضاف المستشفى أن أحد العاملين بالفندق، الذي حاول إنقاذ الضحيتين، إلى جانب نزيل أمريكي تمكن من السباحة والوصول إلى بر الأمان، خضعا للرعاية الطبية، مؤكدة أن حالتهما مستقرة.