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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العتيبي يتلقى التهاني بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي

سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي
سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

تلقى رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي برقيات ورسائل تهنئة من عدد من قادة الدول ورؤساء المجالس والبرلمانات بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وصادق تمنياتهم له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكدين أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ شكره وعميق تقديره لهذه التهاني والمشاعر الصادقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون والتنسيق مع البرلمانات والمجالس التشريعية، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في توحيد الرؤى وتنسيق المواقف تجاه القضايا العربية المشتركة، بما يسهم في تطوير العمل البرلماني العربي، وتعزيز وحدة الصف العربي، وترسيخ حضوره وتأثيره على المستويين الإقليمي والدولي.

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي

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