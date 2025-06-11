عُطل مفاجئ يُربك حركة قطارات الخط الثالث للمترو

شهد الخط الثالث لمترو الأنفاق، الذي يربط بين "عدلي منصور" و"جامعة القاهرة" مرورًا بمحور روض الفرج، تأخرًا في حركة القطارات منذ قليل، وتحديدًا في الاتجاه المتجه نحو محطة عدلي منصور.

وأعلنت الإذاعة الداخلية التابعة للشركة الفرنسية المُشغّلة للخط، أن العطل الفني المفاجئ تسبب في اضطراب مواعيد الرحلات، مؤكدة أن فرق الطوارئ تعمل حاليًا داخل المحطات المتأثرة لاحتواء العطل واستعادة انتظام حركة القطارات في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه مترو الأنفاق ضغطًا كبيرًا من الركاب، خاصة خلال أيام عيد الأضحى، حيث بلغ متوسط عدد مستخدمي المترو نحو 4 ملايين راكب يوميًا، بحسب وزارة النقل.

وفي هذا السياق، شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في وقت سابق على أهمية الالتزام بالإجراءات التشغيلية وتقديم أفضل خدمة للركاب، مع المتابعة اللحظية لحركة القطارات على الخطوط الثلاثة، لضمان رحلات آمنة ومنتظمة طوال اليوم.