الشركة الفرنسية: زيادة رحلات قطار العاصمة أيام الجمعة استجابةً للركاب

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، عن زيادة عدد رحلات قطار العاصمة (LRT) أيام الجمعة، وذلك استجابةً لمطالب الركاب وحرصًا على تحسين مستوى الخدمة.

وابتداءً من الجمعة الموافق 13 يونيو 2025، سيتم تشغيل رحلة كل 15 دقيقة بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، بدءًا من الساعة 2:00 ظهرًا وحتى نهاية اليوم.

كما حُددت مواعيد آخر الرحلات على النحو التالي:

آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة: الساعة 10:00 مساءً

آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور: الساعة 10:15 مساءً



وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الشركة لتقليل وقت الانتظار وتوفير تجربة سفر أكثر راحة وكفاءة للركاب، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، بما يعكس التزام الشركة بتقديم خدمة نقل حضري بمعايير عالمية.