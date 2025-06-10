كامل الوزير: تكثيف إجراءات الأمان والحفاظ على نظافة القطارات والمحطات

شدد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، خلال جولته بمحطة مصر، على أهمية اتخاذ كافة التدابير التي تسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين وضمان سلامتهم، خاصة مع كثافة حركة الركاب المتوقع تزايدها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وأكد ضرورة متابعة حالة بوابات التذاكر الإلكترونية بشكل دائم لضمان عملها بكفاءة ومنع دخول أي راكب بدون تذكرة.

ووجه الوزير برفع مستوى النظافة داخل القطارات والمحطات على مدار الساعة، وزيادة عدد صناديق القمامة، وتكثيف اللوحات الإرشادية لتيسير حركة الركاب داخل المحطات وخارجها. وأكد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان توفير بيئة آمنة ونظيفة ومريحة للركاب، تعكس صورة حضارية عن مرفق السكك الحديدية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمظهر المحطات وتنظيم عناصرها التجارية والخدمية، بما يسهم في تحسين تجربة الراكب، موضحاً أن تحسين جودة الخدمات لا يقتصر على التشغيل الفني فقط، بل يمتد ليشمل كل التفاصيل المؤثرة في رضا المواطن عن الخدمة.

