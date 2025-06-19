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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كامل الوزير يتفقد 20 أتوبيس مرسيدس جديدًا من إنتاج محلي لصالح شركة سوبر جيت

جولة اليوم
جولة اليوم
حمادة خطاب

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والمهندس ضياء مصطفى رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي واللواء حسن الليثي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبرجيت واللواء/ صبري عبد اللطيف  رئيس شركة اكتا  عدد 20 حافلة مرسيدس جديدة مكيفة الهواء mcv 600 سوبر هاي ديك مجهزة بالكامل  تم انتاجها محليا  بالشركة المصرية لصناعة وسائل النقل MCV  المصرية الوطنية المتخصصة في صناعة الاتوبيسات.


وحيث يأتي ذلك ضمن خطة الشركة لتدعيم اسطولها باحدث أنواع الاتوبيسات وحيث تشتمل كل حافلة منها على  49 مقعد ليصل عدد اسطول الحافلات بالشركة الى  242 حافلة تضم  أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية بما يضمن سلاسة تنقل جمهور الركاب، وتيسير رحلاتهم الى مختلف انحاء الجمهورية . كما تتميز تلك الاتوبيسات الجديدة التي تم تدشينها بخدمات متميزة للراكب مثل (زجاج مزدوج عازل للضوء و الحرارة - أنترنت  – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB – -مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة -شاشات لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقي )
أكد الوزير  خلال تفقده للاتوبيسات بان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  قد وجه بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي وكذلك العمل على تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص حيث يتم التعاون معها  لتطوير وتحديث اسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم اعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب خاصة وأنه في إطار الاهتمام بالتعاون مع الشركات المصنعة المحلية يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار لافتاً الى ان هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارتي الصناعة و النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج لاي اتوبيسات ودعم الصناعة الوطنية بكل السبل مشيرا الى ان المكون المحلي في هذه الاتوبيسات يصل  الى 60%  كما أشار  الوزير الى انه الى جانب  الاهتمام بتدعيم الاسطول الحالي فهناك اهتمام كبير  بأعمال الصيانة والاصلاح ورفع الكفاءة الفنية للحافلات الموجودة بالخدمة لتقديم مستويات خدمة متميزة

كامل الوزير وزير النقل شركة اكتا

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