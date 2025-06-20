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كامل الوزير: لا استيراد لأي أتوبيس من الخارج و60% مكون محلي في الحافلات الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كامل الوزير: لا استيراد لأي أتوبيس من الخارج و60% مكون محلي في الحافلات الجديدة

وزير النقل
وزير النقل
حمادة خطاب

أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر بدلاً من استيرادها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. 

وقال الوزير خلال تفقده دفعة جديدة من حافلات "مرسيدس MCV600 سوبر هاي ديك" المنتجة محليًا، إن الحكومة حريصة على التعاون مع شركات القطاع الخاص لتحديث أسطول النقل البري التابع لشركات الوزارة.

وأضاف أن وزارتي الصناعة والنقل ملتزمتان بتطبيق شعار "لا استيراد من الخارج لأي أتوبيسات"، مع تقديم مختلف سبل الدعم للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الحافلات الجديدة تصل إلى 60%.

جاءت تصريحات الوزير خلال جولته في الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل "MCV"، حيث تفقد 20 حافلة جديدة تم إنتاجها لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري "سوبر جيت". وأوضح أن هذه الحافلات تأتي ضمن خطة دعم الأسطول بأحدث الموديلات، إذ تضم كل حافلة 49 مقعدًا، ليرتفع إجمالي الأسطول إلى 242 حافلة مزودة بمواصفات راحة وأمان عالية.

وتشمل مميزات الحافلات الجديدة خدمات مثل: زجاج مزدوج عازل للحرارة والضوء، إنترنت، نظام تتبع الرحلات، مداخل شحن USB، مسافات واسعة بين المقاعد، وشاشات عرض للترفيه.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة النقل لدعم منظومة النقل الجماعي البري وتوسيع دورها في خدمة المواطنين بمحافظات الجمهورية، إلى جانب خطة تطوير شاملة لشركة "سوبر جيت". كما تحرص الوزارة على رفع كفاءة الحافلات الحالية من خلال أعمال الصيانة والإصلاح، لضمان استدامة الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في النقل البري.

كامل الوزير النقل الصناعة

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