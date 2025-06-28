أحمد موسى عن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية: مصر كلها حزينة

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة من قرية واحدة .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل التعازي لأهالينا في المنوفية ومصر كلها حزينة من امبارح ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل بنت توفاها الله هي بنت لكل مواطن مصري وهذه الكارثة التي حدثت مأثرة على كل الناس ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" خالص التعازي لأهالينا في المنوفية في مركز منوف ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ربنا يرحم بناتنا وكله زعلان عما جرى وإحنا رحنا عزناهم وكنا معاهم وهذا الحادث لن يمر بسهولة ".

