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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء .. 12 مصابا في انقلاب ميكروباص علي طريق الأكسدة بالمنوفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتبت مروة فاضل

أصيب 12 شخصا في انقلاب ميكروباص علي طريق الأكسدة بمدينة السادات.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بانقلاب ميكروباص ووجود مصابين.


بالانتقال تبين إصابة 12 شخص في انقلاب ميكروباص علي طريق الأكسدة.

وتبين أن المصابين كلا من :
أحمد رجب الشافعي، 27 سنة، من كوم حمادة – يعاني من كدمات في الجسم وألم بالصدر والكتف الأيمن، محمد رجب الشافعي، 34 سنة، من كوم حمادة – اشتباه إصابة بالظهر، أحمد سليمان محمد، 28 سنة، من كوم حمادة – اشتباه إصابة بالكتف الأيسر، أحمد عبدالجواد المزين، 23 سنة، من كوم حمادة – كدمات بالجسم وألم بالصدر،  أحمد كارم عبدالعزيز، 44 سنة، من كوم حمادة – اشتباه كسر بالكتف الأيسر، أحمد محمد أحمد مدكور، 55 سنة، من كفر الزيات – كدمات متفرقة بالجسم، إسلام كيلاني إسماعيل، 45 سنة، من شابور – اشتباه إصابة في الصدر والعمود الفقري، محمود إسماعيل عامر، 37 سنة، من شابور – اشتباه إصابة بالعمود الفقري، محمود خميس جاد الله، 36 سنة، من شابور – اشتباه إصابة بالرأس
،  طارق عبدالحميد محمد، 38 سنة، من كوم حمادة – نزيف بالمخ، أبو بكر إبراهيم أبو بكر، 43 سنة، من كوم حمادة – اشتباه إصابة في العمود الفقري والضلوع، سامح محمد الرشيدي، 47 سنة، من كوم حمادة – اشتباه إصابة بالرأس والصدر.

 تم نقل المصابين الي مستشفي السادات لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

انقلاب ميكروباص السادات مدير أمن المنوفية المنوفية المصابين

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