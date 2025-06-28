ربنا ينتقم منكم .. جوري بكر تهاجم سائقي النقل بعد حادث المنوفية

نعت الفنانة جوري بكر، ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصا في حادث مأساوي.

وكتبت جوري بكر عبر ستوري حسابها الشخصي على انستجرام: “حسبي الله ونعم الوكيل في سواقين النقل، ربنا ينتقم منكم واحد واحد، لازم يكون فيه عقاب للي بيحصل دة، حسبي الله ونعم الوكيل، ١٩ بنت ماتوا ذنبهم إيه، شهداء لقمة العيش ربنا المنتقم”.

وفاة 19 شخصا وإصابة 3

وكانت سادت حالة من الحزن بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، عقب وفاة 19 شخصا وإصابة 3 أشخاص من أبنائها في حادث تصادم بين تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي، بسبب اختلال عجلة التريلا من يد السائق وتحوله على الطريق الاخر المعاكس.

إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث

وكانت ‎ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في نطاق مركز أشمون.

جاء ذلك عقب تسببه في وقوع حادث على الطريق الإقليمي راح ضحيته 19 متوفى منهم 18 بنتا من أبناء قرية كفر السنابسة.