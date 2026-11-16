رئيسة المفوضية الأوروبية: سنشارك عن كثب في مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيشارك عن كثب في عملية المفاوضات الرامية إلى إحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا، من خلال صيغة مجموعة الدول الخمس الأوروبية + الاتحاد الأوروبي .

وقالت فون دير لاين، في منشور عبر منصة (إكس)، إنها بحثت مساء الأحد مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مشيرة إلى أن أوروبا ستظل منخرطة بصورة وثيقة في هذه العملية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على ضمان تقديم أقصى دعم ممكن لأوكرانيا، معربة عن تقديرها للجهود الفنلندية المتواصلة من أجل إنهاء الحرب.

وأوضحت فون دير لاين أن المباحثات تناولت أيضا ملف توسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل انعقاد منتدى توسيع الاتحاد الأوروبي غدا، مشيرة إلى اتفاق الجانبين على أن توسيع الاتحاد وتعزيزه من شأنه أن يسهم في بناء أوروبا أكثر ازدهارا واستقلالية.