نبيلة عبيد: أفنيت عمري في الفن.. وأستعد لتقديم شخصية شيطان لأول مرة

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن جوانب مختلفة من حياتها الشخصية ومشوارها الفني، متحدثة عن علاقتها بالحب والزواج، وأسباب ابتعادها عن بعض الأدوار في مراحل معينة من حياتها، إلى جانب استعدادها لخوض تجربة درامية جديدة بشخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل.

وقالت نبيلة عبيد، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة نور في برنامج «لمن يهمه الفن» عبر إذاعة «نغم إف إم»، إنها كرست حياتها بالكامل للفن، وكان اهتمامها الأكبر منصبا على مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها لم تكن تنتظر وصول السيناريوهات إليها، بل كانت تسعى بنفسها للبحث عن الأدوار المناسبة، وتتوجه إلى الكاتبين محمود أبو زيد ومصطفى محرم لمناقشة الأعمال التي يمكن أن تقدمها.

نبيلة عبيد تكشف سر لجوئها الى إحسان عبد القدوس

وأوضحت أنها مرت بفترة لم تكن اختياراتها الفنية خلالها موفقة، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بالتوقف واللجوء إلى الكاتب إحسان عبد القدوس، مؤكدة أنها حرصت طوال مشوارها على التنوع في الأدوار، وتقديم شخصيات تختلف تماما عن طبيعتها الحقيقية وطباعها الشخصية.

وكشفت الفنانة عن استعدادها للمشاركة في مسلسل جديد، تخوض من خلاله تجربة تمثيلية غير مألوفة بالنسبة لها، إذ تجسد شخصية شيطان للمرة الأولى، قائلة: «أول مرة هعمل دور شيطان، وبفكر إزاي هعمله».

وعن حياتها العاطفية، تحدثت نبيلة عبيد بصراحة عن الحب والزواج، موضحة أن الرجل كان حاضرا في حياتها خلال فترة من الفترات، لكنها لم تمنح نفسها الفرصة الكافية لخوض تجربة عاطفية، بسبب انشغالها الدائم بعملها، مؤكدة أنها لا تشعر بالندم على اختياراتها، طالما كانت نابعة من إرادتها الشخصية.

وتطرقت إلى علاقتها بالصداقة، مشيرة إلى أن لديها عددا كبيرا من الصديقات، لكنها لا تجيد التواصل معهن بصورة مستمرة، وتحدثت بشكل خاص عن صداقتها بالفنانة والإعلامية سهير شلبي، مؤكدة أنها لا تغضب منها بسبب عدم سؤالها باستمرار، معربة عن اشتياقها إليها.

وعن علاقتها بالمسرح، أكدت نبيلة عبيد حبها الكبير له وحرصها على مشاهدة العروض المسرحية، مشيدة بالفنان محمد صبحي، الذي كان يستطيع التعرف عليها من صوت ضحكتها، معربة عن انتظارها عودته وافتتاح المسرح مجددا حتى تتمكن من حضور عروضه.

كما أعربت عن إعجابها بالفنان شريف منير، مستعيدة ذكرياتها مع مسرحية «حزمني يا»، ومؤكدة أنها كانت تستمتع بمشاهدته على خشبة المسرح.

واختتمت نبيلة عبيد حديثها بالتأكيد على رضاها عما قدمته خلال مشوارها السينمائي، معربة عن أمنيتها في أن تستعيد السينما المصرية مكانتها وتواصل التقدم والنجاح، كما وجهت رسالة إلى نفسها استحضرت فيها رحلتها مع الفن والجمهور، قائلة: «خلي بالك من نفسك ومن اللي حواليكي، وكنتي صادقة مع كل اللي عرفتيهم، وأعطيت عمري كله للجمهور».