إبراهيم عادل يقترب من الأهلي.. نقطة تكتيكية تقلب حسابات عموتة في الميركاتو الشتوي | خاص

عاد اسم إبراهيم عادل، جناح نادي نورشيلاند الدنماركي ومنتخب مصر، ليتصدر المشهد داخل أروقة النادي الأهلي، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل وجود اهتمام بإمكانية التعاقد مع اللاعب وإعادته إلى الدوري المصري عبر بوابة القلعة الحمراء.

ورغم عدم دخول إدارة الأهلي في مفاوضات رسمية حتى الآن مع إبراهيم عادل، فإن الملف شهد تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما بدأت إدارة الكرة دراسة احتياجات الفريق الفنية وتحديد أولويات التدعيمات الشتوية بالتنسيق مع الجهاز الفني.

الأهلي يحدد شرطًا لحسم صفقة إبراهيم عادل

وكشف مصدر داخل الأهلي، في تصريحات لموقع «صدى البلد»، أن النادي لم يفتح خط مفاوضات مباشر مع إبراهيم عادل حتى الآن، موضحًا أن هناك مشاورات بين الجهاز الفني ومسؤولي قطاع الكرة بشأن إمكانية ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي.

وتسعى إدارة الأهلي إلى ترتيب أولويات الصفقات الجديدة وفقًا لرؤية المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يرغب في تدعيم صفوف الفريق بثلاثة لاعبين، بينهم ثنائي في الخط الدفاعي ولاعب في وسط الملعب، بالتزامن مع العمل على تقليص قائمة الفريق إلى 28 لاعبًا.

وأضاف المصدر أن موافقة الحسين عموتة تمثل شرطًا أساسيًا للتحرك نحو ضم إبراهيم عادل، في ظل رغبة الأهلي في تدعيم مركز الجناح، خاصة أن هناك رؤية فنية جديدة أعادت اللاعب بقوة إلى حسابات النادي.

وتتمثل هذه الرؤية في حاجة الفريق إلى جناح هجومي سريع يمتلك القدرة على المراوغة والاختراق من الجبهة اليسرى، وهي المواصفات التي تتوافر في إبراهيم عادل، ما رفع أسهمه داخل حسابات مسؤولي الأهلي.

كما يمثل الجانب المالي عاملًا إيجابيًا في الصفقة، في ظل عدم حصول اللاعب على راتب مرتفع مع ناديه الدنماركي، وهو ما قد يسهل المفاوضات حال اتخاذ قرار رسمي بالتعاقد معه.

وينتظر الأهلي تحديد موقف إبراهيم عادل من فكرة العودة إلى الدوري المصري، بعدما غادر بيراميدز لخوض تجربة الاحتراف في الدنمارك، تمهيدًا لدراسة إمكانية تقديم عرض رسمي لضمه.

وتفضل إدارة الأهلي التعاقد مع لاعب محلي في مركز الجناح، بدلًا من استقدام محترف أجنبي، بهدف استغلال مقعد اللاعب الأجنبي في تدعيم مركز لاعب الوسط المدافع، الذي يمثل إحدى الأولويات الفنية للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.