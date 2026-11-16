قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة مناطق في مدينة غزة وشمالي القطاع
شهيد برصاص قوات الاحتلال قرب الخط الأصفر في جباليا شمالي قطاع غزة
1500 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لـ 26.5 مليون مواطن في يناير 2027
بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم
نبيلة عبيد: أفنيت عمري في الفن.. وأستعد لتقديم شخصية شيطان لأول مرة
الحرس الثوري: سنتعامل بحزم مع أي ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز
عراقجي: ضرباتنا تستهدف القواعد العسكرية للعدو وليس دول الجوار
إبراهيم عادل يقترب من الأهلي.. نقطة تكتيكية تقلب حسابات عموتة في الميركاتو الشتوي | خاص
300 ألف فرصة تدريب رقمي و500 رخصة عمل حر.. بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة وصندوق تطوير التعليم لتأهيل الطلاب للوظائف
أعظم لاعب في تاريخ مصر.. عضو مجلس اتحاد الكرة يشيد بالتزام محمد صلاح
من عرش أوروبا إلى حافة الانهيار.. كيف فقد منتخب إيطاليا هيبته في كرة القدم؟
موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 16 نوفمبر بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عادل يقترب من الأهلي.. نقطة تكتيكية تقلب حسابات عموتة في الميركاتو الشتوي | خاص

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
حسن العمدة

عاد اسم إبراهيم عادل، جناح نادي نورشيلاند الدنماركي ومنتخب مصر، ليتصدر المشهد داخل أروقة النادي الأهلي، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل وجود اهتمام بإمكانية التعاقد مع اللاعب وإعادته إلى الدوري المصري عبر بوابة القلعة الحمراء.

ورغم عدم دخول إدارة الأهلي في مفاوضات رسمية حتى الآن مع إبراهيم عادل، فإن الملف شهد تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما بدأت إدارة الكرة دراسة احتياجات الفريق الفنية وتحديد أولويات التدعيمات الشتوية بالتنسيق مع الجهاز الفني.

الأهلي يحدد شرطًا لحسم صفقة إبراهيم عادل

وكشف مصدر داخل الأهلي، في تصريحات لموقع «صدى البلد»، أن النادي لم يفتح خط مفاوضات مباشر مع إبراهيم عادل حتى الآن، موضحًا أن هناك مشاورات بين الجهاز الفني ومسؤولي قطاع الكرة بشأن إمكانية ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي.

وتسعى إدارة الأهلي إلى ترتيب أولويات الصفقات الجديدة وفقًا لرؤية المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يرغب في تدعيم صفوف الفريق بثلاثة لاعبين، بينهم ثنائي في الخط الدفاعي ولاعب في وسط الملعب، بالتزامن مع العمل على تقليص قائمة الفريق إلى 28 لاعبًا.

وأضاف المصدر أن موافقة الحسين عموتة تمثل شرطًا أساسيًا للتحرك نحو ضم إبراهيم عادل، في ظل رغبة الأهلي في تدعيم مركز الجناح، خاصة أن هناك رؤية فنية جديدة أعادت اللاعب بقوة إلى حسابات النادي.

وتتمثل هذه الرؤية في حاجة الفريق إلى جناح هجومي سريع يمتلك القدرة على المراوغة والاختراق من الجبهة اليسرى، وهي المواصفات التي تتوافر في إبراهيم عادل، ما رفع أسهمه داخل حسابات مسؤولي الأهلي.

كما يمثل الجانب المالي عاملًا إيجابيًا في الصفقة، في ظل عدم حصول اللاعب على راتب مرتفع مع ناديه الدنماركي، وهو ما قد يسهل المفاوضات حال اتخاذ قرار رسمي بالتعاقد معه.

وينتظر الأهلي تحديد موقف إبراهيم عادل من فكرة العودة إلى الدوري المصري، بعدما غادر بيراميدز لخوض تجربة الاحتراف في الدنمارك، تمهيدًا لدراسة إمكانية تقديم عرض رسمي لضمه.

وتفضل إدارة الأهلي التعاقد مع لاعب محلي في مركز الجناح، بدلًا من استقدام محترف أجنبي، بهدف استغلال مقعد اللاعب الأجنبي في تدعيم مركز لاعب الوسط المدافع، الذي يمثل إحدى الأولويات الفنية للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

إبراهيم عادل نادي نورشيلاند الدنماركي نورشيلاند الدنماركي منتخب مصر النادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الطقس في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: الليلة 2 صباحا ضباب يغطي الطرق.. توخوا الحذر أثناء القيادة

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات الجديدة 2027.. قرار هام من التأمينات وبشرى أول يناير لهؤلاء

أسعار الخضروات

موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق.. الفلاحين تجيب

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

أقدر ما أخليهوش يلمس كورة.. إبراهيم سعيد يتحدى محمد صلاح

ترشيحاتنا

سفينة مشتعلة في مضيق هرمز

البحرية الإيرانية: اندلاع حريق وتوقف ناقلة نفط مخالفة بمضيق هرمز

(أكسيوس): وصول حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية (سنتكوم)

(أكسيوس): وصول حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية (سنتكوم)

رئيسة المفوضية الأوروبية: سنشارك عن كثب في مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا

رئيسة المفوضية الأوروبية: سنشارك عن كثب في مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا

بالصور

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 16 نوفمبر بالمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد