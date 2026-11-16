فقد السيطرة على غرفة الملابس.. جراديشار يكشف أزمة توروب في الأهلي

أطلق السلوفيني نيتس جراديشار، لاعب النادي الأهلي المعار حاليًا إلى سيراميكا كليوباترا، تصريحات مثيرة بشأن فترة الدنماركي ييس توروب، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، كاشفًا عن كواليس تتعلق بالتعامل مع اللاعبين داخل غرفة الملابس.

وقال جراديشار، خلال تصريحاته عبر قناة ON SPORT مع الإعلامي محمد المحمودي، إن ييس توروب فقد السيطرة على غرفة ملابس الأهلي، مشيرًا إلى أنه لم يكن يرغب في إشراك بعض اللاعبين الكبار خلال فترة توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وأضاف لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا أن التعامل مع هذا العدد الكبير من النجوم داخل الفريق لم يكن أمرًا سهلًا، موضحًا أن كل لاعب من النجوم كانت لديه رغبات ومتطلبات مختلفة.

وتابع جراديشار أن وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الأسماء والخبرات داخل الفريق يجعل مهمة المدير الفني أكثر صعوبة، خاصة مع رغبة كل نجم في الحصول على دور محدد والمشاركة بصورة مستمرة.

وتأتي تصريحات جراديشار لتسلط الضوء على بعض الكواليس داخل الأهلي خلال فترة تولي توروب القيادة الفنية، في ظل الجدل حول طريقة تعامله مع اللاعبين وإدارة غرفة الملابس.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني، ليحصد العلامة الكاملة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع بيراميدز على صدارة الدوري، بينما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على القمة.