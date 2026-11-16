من عرش أوروبا إلى حافة الانهيار.. كيف فقد منتخب إيطاليا هيبته في كرة القدم؟

لم تعد الأزمات التي يعيشها منتخب إيطاليا مجرد كبوات عابرة يمكن تجاوزها بتحقيق انتصار كبير أو تغيير الجهاز الفني بعدما بات الأزوري يواجه مشكلة أعمق تتعلق بقدرته على استعادة شخصيته التاريخية والحفاظ على المستوى التنافسي أمام كبار القارة الأوروبية في ظل سلسلة من الإخفاقات التي أعادت الشكوك حول مستقبل أحد أكثر المنتخبات تتويجًا في تاريخ كرة القدم.

وجاء السقوط أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 4-1 في دوري الأمم الأوروبية ليضيف فصلًا جديدًا إلى معاناة الكرة الإيطالية بعدما فقد المنتخب فرصة التأهل إلى الدور ربع النهائي رغم دخوله المواجهة بأفضلية نسبية عقب انتصاره الكبير على فرنسا في الجولة السابقة.

ولم تكن الخسارة في بروكسل مجرد نتيجة ثقيلة بل كشفت عن أزمة واضحة في شخصية المنتخب الإيطالي الذي لم يتمكن من الحفاظ على توازنه بعدما بدأ المباراة بصورة جيدة ونجح في التقدم مبكرًا عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوزيتو قبل أن يفقد السيطرة تمامًا ويستقبل ثلاثة أهداف خلال فترة زمنية قصيرة.

منتخب إيطاليا.. انتصارات مؤقتة وأزمات لا تنتهي

تكمن المشكلة الحقيقية التي تواجه المنتخب الإيطالي في أن الأزمات لم تعد مرتبطة بمدرب بعينه أو مجموعة محددة من اللاعبين وإنما أصبحت تمتد إلى أكثر من مرحلة بعدما فشلت محاولات إعادة بناء الفريق في توفير الاستقرار المطلوب لإعادة الأزوري إلى مكانته الطبيعية.

وكانت الكرة الإيطالية قد دخلت مرحلة صعبة منذ الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2018 في واحدة من أكثر الصدمات قسوة بتاريخ المنتخب بعدما فشل في تجاوز منتخب السويد خلال الملحق الأوروبي ليغيب عن المونديال للمرة الأولى منذ 60 عامًا.

وجاء ذلك الإخفاق ليضع الاتحاد الإيطالي أمام ضرورة إجراء تغييرات واسعة بداية من الجهاز الفني وصولًا إلى طريقة إعداد المنتخب بعدما أصبحت الحاجة ملحة لاستعادة الثقة في مشروع جديد قادر على إعادة الفريق إلى المنافسة الدولية.

وتولى روبرتو مانشيني المسؤولية في أعقاب تلك المرحلة ونجح في تقديم واحدة من أفضل الفترات التي عاشها المنتخب الإيطالي خلال السنوات الأخيرة بعدما قاده للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 التي أقيمت في صيف 2021 كما حقق سلسلة تاريخية من المباريات دون هزيمة وصلت إلى 37 مواجهة متتالية.

لكن المفارقة أن هذا النجاح الكبير لم يكن كافيًا لإنهاء أزمات المنتخب بصورة نهائية إذ عادت الشكوك سريعًا بعدما فشل الأزوري في التأهل إلى كأس العالم 2022 إثر خسارته أمام مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

وكانت تلك النتيجة بمثابة صدمة جديدة للكرة الإيطالية خاصة أن المنتخب دخل التصفيات باعتباره بطل أوروبا وكان مرشحًا للعودة إلى المونديال لكنه وجد نفسه خارج البطولة للمرة الثانية على التوالي.

تغيير المدربين لم يعد كافيًا لإنقاذ الأزوري

مع تكرار الإخفاقات أصبح مقعد المدير الفني للمنتخب الإيطالي أحد أكثر المقاعد سخونة في الكرة الأوروبية بعدما توالت التغييرات دون الوصول إلى صيغة تضمن الاستقرار الفني وتعيد الفريق إلى المنافسة على الألقاب.

وبعد رحيل مانشيني في أغسطس 2023 تولى لوتشيانو سباليتي المهمة وسط آمال كبيرة بقدرته على استثمار خبراته التدريبية وإعادة بناء منتخب قادر على استعادة هيبته خاصة بعد نجاحه اللافت مع نابولي والتتويج بالدوري الإيطالي.

ونجح سباليتي في قيادة إيطاليا إلى بطولة أمم أوروبا 2024 لكن المشاركة لم تكن على مستوى التطلعات بعدما ودع المنتخب المنافسات من دور الـ16 عقب خسارته أمام سويسرا في مباراة كشفت عن وجود فجوة كبيرة بين طموحات الجماهير والإمكانات التي قدمها الفريق داخل الملعب.

ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد إذ تعرض المنتخب الإيطالي لضربة قوية في بداية مشواره بتصفيات كأس العالم 2026 بعدما خسر أمام النرويج بثلاثية نظيفة لتتعقد حساباته مبكرًا وتتصاعد الضغوط على الجهاز الفني.

ومع تزايد الانتقادات انتهت تجربة سباليتي قبل أن يتولى جينارو جاتوزو المسؤولية في محاولة جديدة لإنقاذ الموقف وإعادة المنتخب إلى الطريق الصحيح.

عقدة المونديال.. الجرح الأكبر في تاريخ الكرة الإيطالية

يبقى الفشل في التأهل إلى كأس العالم أحد أكثر الملفات قسوة بالنسبة للجماهير الإيطالية خاصة أن المنتخب الذي توج باللقب أربع مرات أصبح مهددًا بفقدان حضوره في أكبر بطولة كروية للمرة الثالثة على التوالي.

وتضاعفت الضغوط مع تعقد مشوار التصفيات بعدما وجد الأزوري نفسه مضطرًا لخوض الملحق الأوروبي بحثًا عن بطاقة العبور إلى النهائيات في ظل عدم قدرته على حسم التأهل المباشر.

ورغم نجاح الفريق في تجاوز أيرلندا الشمالية خلال نصف النهائي فإن المواجهة الحاسمة أمام البوسنة والهرسك انتهت بصدمة جديدة بعدما خسر المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح في زينيتسا ليواصل ابتعاده عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا.

وكانت هذه النتيجة بمثابة تأكيد جديد على أن المشكلة أكبر من تعثر في مباراة أو سوء حظ في مواجهة حاسمة خاصة أن المنتخب الإيطالي بات عاجزًا عن ترجمة تاريخه الكبير إلى نتائج تتناسب مع مكانته الدولية.