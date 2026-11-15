ريمونتادا نارية.. بلجيكا تكتسح إيطاليا 4-1 وتحجز مقعدا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب بلجيكا فوزًا عريضًا على منتخب إيطاليا بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، على ملعب الملك بودوان بالعاصمة بروكسل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027.

وحسم المنتخب البلجيكي تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي، بعدما قدم عرضًا قويًا ونجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز برباعية.

بدأت المباراة بتقدم المنتخب الإيطالي عن طريق بيو إسبوزيتو، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 11، بعد تمريرة حاسمة من مايكل كايود.

ولم يتأخر رد أصحاب الأرض، حيث أدرك ماكسيم دي كويبر التعادل لبلجيكا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف ناثان نغويي الهدف الثاني في الدقيقة 22، ثم عزز جيريمي دوكو تقدم الشياطين الحمر بالهدف الثالث في الدقيقة 26، لتشهد الدقائق الأولى من اللقاء ريمونتادا بلجيكية سريعة.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب البلجيكي تفوقه، ونجح دييغو موريرا في تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 80، ليؤكد انتصار أصحاب الأرض.

وشهدت الدقائق الأخيرة فرصة لتقليص الفارق أمام إيطاليا، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحها، لكن بيو إسبوزيتو أهدرها في الدقيقة 90+، لتنتهي المباراة بفوز بلجيكا برباعية مقابل هدف، وتحجز مقعدها في الدور ربع النهائي من البطولة.