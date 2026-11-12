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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة إيطاليا وفرنسا

إيطاليا
إيطاليا
ياسمين تيسير

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي عن تعيين الحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة القمة الأوروبية بين إيطاليا وفرنسا، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لحسم صدارة المجموعة ضمن المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ويسعى المنتخب الإيطالي للفوز والمنافسة على قمة المجموعة، التي تعتلي فرنسا صدارتها برصيد 10 نقاط، بينما يمتلك المنتخب الإيطالي 7 نقاط، ما يجعل المباراة مصيرية لحسم التأهل وصدارة المجموعة.

تنطلق المباراة اليوم على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

يدير المباراة الحكم الروماني استفان كوفاتش، صاحب الـ42 سنة، والدولي من 2018، والذي شارك في كأس العالم الأخيرة 2026 بمباراتين:

المباراة الأولى: اليابان وتونس.

المباراة الثانية: الأردن والأرجنتين.

كانت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي قد أوقفت الحكم في أبريل 2026، على أثر القرارات المثيرة للجدل في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعد أن قام فريق برشلونة بتقديم شكوى رسمية على الحكم كوفاتش، وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح برشلونة.

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