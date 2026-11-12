السيطرة على حريق ورشة لتصنيع البلاستيك بمنشأة ناصر دون إصابات

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق المحدود الذى نشب بورشة لتصنيع البلاستيك بعقار بمطلع المقطم مدخل منشأة ناصر دون إصابات أو وفيات، وجاري أعمال التبريد.

تفاصيل السيطرة على الحريق

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بورشة لتصنيع البلاستيك بالدور الأرضي لعقار مكون من أرضى، وطابقين بحى منشأة ناصر.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق بواسطة ٥ سيارات إطفاء.



وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحريق ، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث .



