تعزيز التعاون وتبادل الثقافات.. سفيرة الاتحاد الأوروبي تتفقد مشروعات تمكين للمرأة بالوادي الجديد

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

جولة السفيرة أنجيلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عددا من المواقع والمشروعات التنموية بمركز بلاط، لاستكشاف التجارب المحلية في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة وتوثيق التراث الحضاري للواحات وآفاق تعزيز التعاون المشترك .

واستهلت السفيرة جولتها بتفقد وحدة إنتاج الملابس الجاهزة والمشغولات الفنية بمركز خدمة المرأة العاملة، حيث اطلعت على التجهيزات الفنية وخطوط الإنتاج وإمكانات تصنيع الزي المدرسي والمشغولات اليدوية، ومصادر تمويل التشغيل ذاتيًا من إيرادات المؤسسة الخيرية التابعة للمركز، بما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة ويحقق مردودًا اجتماعيًا مباشرًا.

كما استعرضت محاور مشروع «القيادة وتمكين المرأة لتعزيز الوصول إلى القطاع الاجتماعي والاقتصادي» (LEWASE)، الذي تنفذه منظمة التعاون الدولي بين الجنوب والجنوب (CISS) – مصر بتمويل من الإتحاد الأوروبي، بالشراكة مع 12 جمعية أهلية بالمحافظة، وأبرز المشروعات المقترح دعمها ودراسة تمويلها والذى تستضيفه جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط، بهدف بناء قدرات الجمعيات المشاركة وتطوير مهاراتها في إدارة المشروعات التنموية والتخطيط والتحول الرقمي.

واختتمت جولتها بزيارة مركز «هاينريش بارت» للأبحاث العلمية التابع لجامعة كولن الألمانية، والذي يعد مقرًا دائمًا للبعثة الألمانية ومنصة للتبادل العلمي والبحثي والتدريب الأكاديمي، فضلًا عن دوره في توثيق المكتشفات الأثرية وإحياء التراث الثقافي وتعزيز الهوية المجتمعية.