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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. آخر تحديث

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية نرصد سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة من البنوك.

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 16-11-2026

استقر سعر الدولار اليوم عند  أعلى مستوياته في بنوك، هي: الإسكندرية، والمصرف المتحد، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وأبوظبي الأول مصر، وأبوظبي الإسلامي، عند 53.78 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلي 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار عند 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع في بنوك البنك التجاري الدولي (CIB)، وبيت التمويل الكويتي (KFH)، والبركة، وإتش إس بي سي (HSBC).

وتساوي سعر الدولار في بنوك البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب كريدي أجريكول، وقطر الوطني (QNB الأهلي)، وفيصل الإسلامي، والشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والمصرف العربي الدولي، والمصري الخليجي، والعربي الأفريقي الدولي، والتنمية الصناعية عند 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع.

سجّل سعر شراء الدولار في بنكي التعمير والإسكان وأبوظبي التجاري نحو 53.70 جنيه و53.80 جنيه للبيع 

وتداول سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي، عند 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك نكست الأقل بين البنوك، بقيمة 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري

سجّل الدولار في البنك المركزي نحو 53.72 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

 53.77 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم:

53.79 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم:

53.77 جنيه.

سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في مصر سعر الدولار اليوم الجنيه المصري

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