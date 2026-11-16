الزواج العرفي حلال أم حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح مدى صحة عقد الزواج شرعًا

يتساءل كثيرون عن حكم الزواج العرفي في الإسلام، وهل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ خاصة أن بعض الشباب يلجأ لهذا النوع من الزواج، وويدور جدل كبير بين الناس حول هل هو عقد مكتمل الأركان والشروط أم لا، وفي السطور التالية نتعرف على رأي دار الإفتاء حول هذه المسألة.

هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟

وفي السياق، أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج العرفي سيؤدي إلى العديد من المشاكل مثل مشاكل الإنفاق والنسب، وأمور تتعلق بالطلاق أو ضياع الحقوق.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن اللجوء إلى عدم توثيق الزواج أو كتمان الأمر، أو التهرب من حقوق أخرى مثل الحصول على المعاشات أو ضياع حضانة الأطفال، يتناقض مع المقاصد الشرعية في حفظ الأعراض والأنساب والأموال.

حكم الزواج العرفي بدون شهود

من جانبها قالت دار الإفتاء، إن العقود المشروعة متى استوفت أركانها وشروطها وانتفت عنها موانعها كانت صحيحة شرعًا.

وأشارت الإفتاء إلى أنه ولأجل ذلك كان وَصْف عقد الزواج بالصحة أو النفاذ أو اللزوم، أو البطلان أو الفساد أو الوقف، أو عدم اللزوم وما يترتب على ذلك من آثارٍ إنَّما استُفيدَ من عمل الشرع بناءً على مراعاة أركان العقد وشروطه أو عدم مراعاتها، وعلى هذا الوصف تترتب الحقوق والواجبات، وتختلف الأحكام والآثار والتَّبِعات.

وأوضحت أنه إذا عقد الطرفان النكاح من غير إشهارٍ أو إشهادٍ عليه، واتَّفَقَا على كتمانه وعدم إخبارِ أحدٍ به لأيِّ سببٍ من الأسباب فإن هذا النكاح يُسمى بـ"نكاح السر"، وهو عقد باطلٌ شرعًا؛ لكونه من جنس السِّفاح المُحَرَّم شرعًا، وعلى هذا اتفاق أهل العلم سَلَفًا وخَلَفًا.

حكم الزواج العرفي المستوفي للشروط الشرعية.

هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟

وأكدت الإفتاء أنه إذا تم عقد الزواج بالإيجاب والقبول، وتوافرت الشروط الشرعية، ومنها الشهود وانتفاء الموانع، مع مراعاة مسألة الولي وفقًا للمذهب الفقهي المتبع، فقد يكون العقد صحيحًا من الناحية الشرعية، حتى إن لم يُسجل رسميًا، مع ضرورة توثيقه لحفظ الحقوق ومنع النزاعات.