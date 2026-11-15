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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم لعب البلايستيشن على أموال؟.. أمين الإفتاء يجيب

لعب البلايستيشن على أموال
لعب البلايستيشن على أموال
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم لعب ألعاب البلايستيشن، وما إذا كان يختلف الحكم عند اللعب مقابل أموال.

حكم لعب ألعاب البلايستيشن مقابل أموال

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن ممارسة هذه الألعاب دون مقابل مالي قد تتحول إلى مضيعة للوقت، خاصة عندما تستحوذ على اهتمام الإنسان على حساب القراءة والاطلاع وتثقيف النفس.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الاعتياد المفرط على ألعاب الفيديو قد يؤدي إلى ضعف الاهتمام بالثقافة والمعرفة، ويجعل بعض الشباب ينصرفون عن قراءة القرآن والكتب والأدب والشعر، محذرًا من خطورة عدم تعويد الأبناء على القراءة والاهتمام بسير الصحابة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي المقابل، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن منع الأبناء من هذه الألعاب تمامًا قد يكون صعبًا، ولذلك شدد على أهمية تنظيم الوقت وتقنين ممارستها، بحيث تأتي بعد الانتهاء من المسؤوليات والواجبات، وألا تتحول إلى نشاط يستحوذ على معظم وقت الإنسان.

وحسم الشيخ عويضة عثمان حكم اللعب على المال، مؤكدًا أنه حرام شرعًا؛ لأنه يدخل في باب المقامرة، بخلاف اللعب دون مقابل مالي، الذي دعا إلى عدم الإفراط فيه ومراعاة ألا يكون سببًا في إهدار الوقت والابتعاد عن القراءة والتثقيف.

لعب البلايستيشن على أموال حكم لعب ألعاب البلايستيشن مقابل أموال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

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