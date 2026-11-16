التنظيم الدفاعي.. مفاجأة في عيوب علي ماهر مع منتخب مصر

كشف شادي جودة، المحلل الفني، عن أبرز عيوب علي ماهر مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن المحاولات الهجومية لمنتخب مالاوي أمام الفراعنة كانت مفاجئة تمامًا.



وقال شادي جودة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «مفيش مدرب مالوش عيوب، وأحد عيوب علي ماهر هو التنظيم الدفاعي».



وأضاف: «سبب وجود تامر مصطفى في جهاز علي ماهر هو الاهتمام بالواجبات الدفاعية والتنظيم الدفاعي».



وتابع: «ضبط الأنماط الدفاعية يحتاج إلى أكثر من جلسة تدريبية، وهذا أصعب ما يواجهه علي ماهر مع منتخب مصر».



واختتم: «منتخب مالاوي كان ينفذ الضغط بشكل جيد جدًا أمام منتخب مصر، والحالات الهجومية لمالاوي في الشوط الأول كانت مفاجئة بالنسبة لنا، وصوب لاعبوه 10 تصويبات على المرمى».