شبانة: معسكر مارس الاختبار الحقيقي لـ علي ماهر مع منتخب مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن فوز منتخب مصر بخمسة أهداف يمثل دفعة معنوية مهمة في بداية تجربة علي ماهر، لكنه لا يكفي للحكم على مستوى المنتخب أو نجاح الجهاز الفني، خاصة في ظل تواضع مستوى المنافس.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة "CBC": "كان مهم إنك تجيب خمسة، وفريق مالاوي ضعيف، ولا يمكن الحكم على علي ماهر من هذه المباراة.

وأضاف: "إنك تجيب سكور خمسة في هذه المباراة، يمنح الجمهور ثقة في علي ماهر".



وأكد شبانة أن فترة التوقف حتى شهر مارس المقبل تمثل تحديًا كبيرًا أمام علي ماهر، بسبب ابتعاد المدير الفني عن اللاعبين لفترة طويلة، موضحًا أن التواصل معهم عبر تطبيق "زووم" لن يكون بديلًا عن العمل اليومي داخل الملعب.



وأضاف أن علي ماهر لا يزال في مرحلة تجربة اللاعبين والتعرف على إمكاناتهم، متوقعًا أن تكون لديه صورة أوضح عن المجموعة وطريقة العمل خلال معسكر مارس المقبل.