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جي دي فانس يقترب من سباق البيت الأبيض 2028.. موعد حسم ترشحه للانتخابات الرئاسية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جي دي فانس يقترب من سباق البيت الأبيض 2028.. موعد حسم ترشحه للانتخابات الرئاسية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري أن جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ينتظر حتى أواخر فصل الربيع المقبل للإعلان عن قراره النهائي بشأن خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة عام 2028.

ونقل الموقع، الأحد، عن مصدرين مطلعين، أن فانس لا يزال يدرس خياراته السياسية قبل حسم موقفه من المنافسة على رئاسة الولايات المتحدة، رغم أنه يُعد المرشح الأوفر حظاً للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة.

وأشار «أكسيوس» إلى أن فرص نائب الرئيس الأمريكي تعرضت لضغوط عقب الخسائر التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت في نوفمبر الجاري، وهو ما قد يؤثر على حساباته بشأن خوض السباق الرئاسي.

وأضافت مصادر للموقع أن فانس لا يزال يناقش مسألة الترشح مع زوجته، خصوصاً بعد أن رزق الزوجان بطفلهما الرابع، في الوقت الذي يعتقد فيه مقربون من نائب الرئيس الأمريكي أنه من المرجح أن يخوض المنافسة الرئاسية عام 2028.

وبحسب «أكسيوس»، يرى أقرب مستشاري فانس أن عليه دخول السباق الرئاسي، ويؤيدون ترشحه لخلافة ترامب في البيت الأبيض، رغم عدم اتخاذه قراراً نهائياً حتى الآن.

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