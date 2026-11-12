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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يسحب فانس من مفاوضات إيران ويوجهه بالتركيز على "فساد الديمقراطيين"

ترامب
ترامب
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيسحب نائبه جيه دي فانس من المشاركة في محادثات سلام محتملة مع إيران، موضحًا أن فانس من الأفضل أن يكرس وقته لمكافحة الاحتيال والتركيز على التحقيق في حالات التزوير والفساد في الولايات والمدن التي يديرها الحزب الديمقراطي.

وكتب ترامب على منصته (تروث سوشيال)، "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولت تلك الأيام منذ زمن بعيد".

وذكرت صحيفة (نويويورك تايمز) الأمريكية، أن هذا المنشور يثير المزيد من التساؤلات حول خطة ترامب لإنهاء الحرب، فقد كان الرئيس يدرس عددًا من الخيارات، بما في ذلك تصعيد الضربات العسكرية، أو الانسحاب وترك الأمر للحلفاء العرب، أو ببساطة الحفاظ على الوضع الراهن.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات ترامب تشير أيضًا إلى تحول في توجيهاته إلى فانس، بعد أن ألقى نائب الرئيس الأمريكي باللوم على الحرب فيما يخص الهزيمة الكاسحة التي تعرض لها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وكان ترامب قد كلف فانس، الذي أعرب سراً عن معارضته لخوض حرب مع إيران، بقيادة المفاوضات في وقت سابق من هذا العام. وسافر نائب الرئيس إلى باكستان في أبريل الماضي والتقى بقادة إيرانيين في مفاوضات ماراثونية انتهت دون التوصل إلى أي حل.

ترامب نائبه محادثات سلام إيران

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