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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق فهمي: تصريحات ترامب ليست متناقضة.. ورئيس أمريكا يبني قراراته وفق مدخلات أجهزة الاستخبارات

ترامب
ترامب
محمد البدوي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك نسقًا فكريًا مختلفًا في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما ظهر منذ توليه الرئاسة خلال ولايته الأولى، مشيرًا إلى أن التصريحات التي تبدو متناقضة في بعض الأحيان تعكس طبيعة أسلوبه في بناء الرؤية واتخاذ القرار.

وجود تناقض في رؤيته

وأوضح فهمي، خلال حوار عبر القناة الأولى المصرية، أن تحليل مضمون تصريحات ترامب قد يكشف عن اختلافات وتباينات واضحة في المواقف التي يعلنها خلال اليوم الواحد، إلا أن هذه التصريحات لا تعني بالضرورة وجود تناقض في رؤيته، وإنما ترتبط بالمدخلات والمعلومات التي يعتمد عليها في صياغة مقارباته السياسية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن ترامب يستند في بناء رؤيته إلى خلاصات وتقارير تقدمها أجهزة المعلومات والاستخبارات الأمريكية، باعتبارها مدخلات أساسية لصناعة القرار، لافتًا إلى أن “الرئيس الأمريكي” يتعامل مع هذه المدخلات وفق توقيتات وحسابات محددة.

 مواقف منفصلة عن السياق العام

وأضاف أن فهم طريقة تفكير ترامب يتطلب النظر إلى طبيعة النسق الذي يدير من خلاله الملفات الدولية، وليس الاكتفاء بتحليل التصريحات المنفردة أو التعامل معها باعتبارها مواقف منفصلة عن السياق العام.

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