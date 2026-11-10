روبيو: الرئيس الأمريكي يعتزم عقد محادثات ثلاثية مع نظيريه الصيني والروسي في الأسبوع المقبل

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء عزم الرئيس دونالد ترامب عقد محادثات ثلاثية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة الرئيس ترامب إلى مدينة شنتشن بالصين في الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية عن روبيو قوله في تصريحات للصحفيين "نعمل على تنظيم الاجتماع ووضع إطاره بالشكل المناسب، ونأمل أن نُعلن لكم عن بعض الأخبار بهذا الشأن قريبا".

وأضاف روبيو أن ترامب يعتقد أن على الأطراف الثلاثة مناقشة "وضع الأسلحة النووية في العالم" حيث يرى الرئيس ترامب أن الانتشار النووي أمرٌ خطير.

ووفقا للوكالة، فإن "الاجتماع سيكون تاريخيًا، إلا أن خبراء السياسة الخارجية يحذرون من أن الأطراف الثلاثة، نظرًا لتضارب مصالحها، من غير المرجح أن تُجري مناقشات جوهرية. فلا تُحبذ بكين الخوض في مناقشات حول الأسلحة النووية، بينما تسعى روسيا إلى تقويض الدعم الأمريكي لأوكرانيا".