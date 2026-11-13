بعد خسائر الجمهوريين.. جيه دي فانس يدرس عدم الترشح للرئاسة الأمريكية في 2028

يدرس نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إمكانية عدم خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، في ظل تساؤلات بشأن مستقبل تحالف «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا» (MAGA)، وتحديات الحفاظ على تماسك القاعدة السياسية الداعمة للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت شبكة «CNN»، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن فانس لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله السياسي، لكنه أجرى محادثات مع نحو 12 من حلفائه ومستشاريه، تناولت طموحاته الرئاسية والضغوط المرتبطة بالحياة السياسية والأسرية.

وبحسب التقرير، جاءت هذه المداولات عقب خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ، الأسبوع الماضي، وما أعقبها من تساؤلات حول تماسك التحالف السياسي الذي دعم ترامب في انتخابات 2024.

وأشارت المصادر المقربة من فانس إلى أنه لا يزال ملتزمًا بمحاولة إعادة بناء حركة «MAGA» والحفاظ على التحالف الذي قاد الجمهوريين إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلا أنه لم يحسم بعد ما إذا كان مستعدًا لقيادة هذا التحالف وخوض المنافسة الرئاسية المقبلة.