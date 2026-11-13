ترامب يقترح تعيين تيم كوك بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إنفيديا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن دعمه لتيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبل، ليحل محل عملاق التكنولوجيا جنسن هوانج بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب يقصد ذلك على سبيل المزاح.

وكتب ترامب- في منشور على منصته (تروث سوشيال)- "الآن بعد أن استقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانج، الذي قام بعمل رائع، لم يعد هناك سوى رجل واحد ليحل محله، وهو تيم كوك من شركة أبل"، وتابع "أسطورة تحل محل أسطورة!".

وأعلنت شركة "إنفيديا"، اليوم، عن استقالة هوانج وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة إلى حين اختيار خلف دائم، حسبما أورد موقع (أكسيوس) الأمريكي.

واستقال هوانج بعد تعرضه لضغوط متزايدة في أعقاب مزاعم بوجود علاقة عاطفية مع سيدة الأعمال أليس هوانج، كما توجد مزاعم بأنه أقام علاقة مع إحدى المسؤولات التنفيذيات في "إنفيديا" التي كانت ترفع تقاريرها إليه مباشرة.

ويذكر أن كوك، الذي ساهم بمبالغ مالية كبيرة لدعم الرئيس الأمريكي، قد استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" في سبتمبر الماضي، بعد قضاء نحو 15 عاماً في قيادة الشركة.