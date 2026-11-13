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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط تتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية مع تمسك ترامب بالحصار على إيران

النفط
النفط
أ ش أ

تباينت أسعار النفط، اليوم الجمعة  لكنها تتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، في ظل خطط الولايات المتحدة لمواصلة الحصار المفروض على إيران، ما يقلل احتمالات تجدد المواجهات العسكرية واسعة النطاق التي قد تؤثر على إمدادات النفط من الشرق الأوسط، رغم استمرار المخاطر الناجمة عن الهجمات على سفن الشحن.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت دون تغيير يُذكر، منخفضة بمقدار سنت واحد إلى 95.41 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 20 سنتاً، أو بنسبة 0.25%، إلى 88.52 دولار للبرميل.

وجاءت تراجعات اليوم لتعكس مكاسب استمرت يومين، خلال أسبوع اتسم بتقلبات حادة في التداولات، بعدما قابلت الآمال السابقة بالتوصل إلى تقارب ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت شهرها التاسع وصراعات الشرق الأوسط إلى جانب هجمات على ناقلات تنقل النفط الخام من منطقة الخليج.

وعلى الرغم من التقلبات السعرية الناجمة عن استمرار الحرب دون حسم، يتجه خام برنت لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 2.4%، بعد تراجعه الحاد بنسبة 16% خلال الأسبوع السابق، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 2.5%، بعد انخفاضه بنسبة 13% في الأسبوع الماضي.

وتراجعت الأسعار اليوم بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ليس ضروريا لإنهاء الحرب في إشارة إلى عزمه الاستمرار في فرض الحصار على شحنات النفط والتجارة إلى جانب العقوبات الاقتصادية.

وعلى الرغم من تراجع الأسعار، لا تزال المخاطر قائمة أمام شحنات النفط العابرة لمضيق هرمز الذي يُعد ممرا مائيا استراتيجيا لصادرات النفط من كبار المنتجين في الشرق الأوسط.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية، قالت أمس، إن أربعة ناقلات نفط تعرضت لانفجارات في مضيق هرمز بعد تجاهلها التحذيرات.

وفي اليوم نفسه، استهدف الصراع في الشرق الأوسط محطة ضخ على خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب، ومنشأة نفطية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، إضافة إلى مبنى تابع لشركة "أرامكو" في العاصمة الرياض.

ومما زاد الضغوط على الأسعار أيضا، ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتراجع الطلب على المنتجات النفطية المكررة وزيادة واردات النفط، وفقا لما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 4.7 مليون برميل؛ لتصل إلى 414.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض المخزونات بمقدار 1.1 مليون برميل.

أسعار النفط إيران العقود الآجلة

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