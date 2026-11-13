بين الشعر والذاكرة ومبادرات الثقافة وورش الإبداع .. «الشارقة الدولي للكتاب» يحتفي بتنوع التجارب

شهدت فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، المقامة تحت شعار «من صنع الحكايات»، مجموعة متنوعة من الأنشطة واللقاءات الثقافية والفنية التي جمعت بين الشعر واستعادة الذاكرة، واستعراض مسيرة الشارقة الثقافية ومبادراتها الرائدة، وتعزيز ثقافة القراءة، إلى جانب ورش تفاعلية للأطفال واليافعين أتاحت لهم اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات الموسيقى والتصميم والأشغال اليدوية والتجارب الهندسية.

ففي أمسية شعرية جمعت تجربتين خليجيتين، التقت الشاعرة الشيخة أفراح بنت مبارك الصباح، والشاعر محمد عبدالله البريكي، مدير بيت الشعر بالشارقة، مع جمهور المعرض، في لقاء تنوعت قصائده بين استحضار ذكريات الطفولة والبحر والوطن، والتعبير عن المشاعر الإنسانية والحنين إلى الأماكن التي تركت بصمتها في الوجدان.

واستهلت الشيخة أفراح بنت مبارك الصباح الأمسية بالتعبير عن تقديرها للشارقة ومكانتها الثقافية، مؤكدة أن العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تتجاوز حدود الجغرافيا إلى وحدة الوجدان، كما أشادت برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للثقافة والأدب، قائلة: «شكراً لشارقة الشعر والنور، شكراً لسدنة الثقافة وعلى رأسهم صاحب السمو حاكم الشارقة».

وقدمت الشاعرة مختارات من دواوينها «عويل لصمت لا يسمع» و«الصندوق» و«شغف أزرق»، مستحضرة من خلالها المشاعر المختبئة خلف الصمت، وما تتركه التجارب الإنسانية من آثار في الذاكرة، واستهلت قراءاتها بقصيدة استلهمت فيها صورة التوليب الأحمر لتنسج مشهداً شعرياً مشحوناً بالغياب والانتظار، ومنه:

«كهدوء التوليب تشيح بوجهكَ عني تغمض نفسك أوراقها أياديك يا الله! تناجي نفسك في حزني».

من جانبه، أعرب الشاعر محمد عبدالله البريكي عن سعادته بالمشاركة في الأمسية، مؤكداً أن أجمل قصائده هو جمهور الشعر ومحبيه، مشيرا إلى أن الحديث عن الشارقة يستدعي دائما الإشارة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة وما قدمه للثقافة والأدب والمعرفة، واستشهد بأبيات للشاعر أبي بكر الشبلي تعبر عن معاني العطاء والكرم.

وقدم البريكي مجموعة من قصائده التي استهلها بنص يستعيد فيه حكاية ميلاده وبدايات علاقته بالحياة، مستحضراً البحر والبيت والأم والأب، في مشهد شعري يعيد تشكيل الذاكرة الأولى للإنسان، قائلاً: «وقبل الأحدْ .. بدأتُ مع البحر أركبُ أمواجَهُ يوم بشّرتِ الدايةُ البيتَ قالت: ولدْ يقولون: حارتُنا ابتهجتْ».

وامتدت القراءات الشعرية إلى الاحتفاء بالأماكن وما تختزنه من ذكريات، إذ استحضرت الشيخة أفراح جمال لبنان ومكانته في وجدانها، فيما خصص البريكي قصيدة تغنى فيها بمصر وجمالها وخصوصيتها، لتتجاوز الأمسية حدود التجارب الشخصية إلى الاحتفاء بأوطان وأماكن ظلت حاضرة في ذاكرة الشاعرين ومصدر إلهام لإبداعهما.

وفي سياق متصل، سلطت جلسة بعنوان «المبادرات الثقافية الإيجابية في الشارقة» الضوء على أبرز المشروعات والمحطات التي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً للثقافة والمعرفة، مستعرضة مسيرة العمل الثقافي منذ انطلاق «ثورة الثقافة» عام 1979، وصولاً إلى المبادرات المعاصرة في مجالات الأدب والفنون والفكر والتراث.

واستضافت الجلسة الباحث والناشر مصطفى جاويش، الذي تناول ارتباط اسم الشارقة بالثقافة بمفهومها الشامل، موضحاً أن هذه المكانة جاءت ثمرة رؤية واضحة ومسار متواصل من المبادرات النوعية التي امتدت آثارها إلى مختلف جوانب الحياة الثقافية والمجتمعية.

وتوقف جاويش عند الثامن عشر من أبريل عام 1979، عندما أطلق حاكم الشارقة مقولته الشهيرة في قاعة إفريقيا خلال عرض مسرحية «شركة العجائب»: «آن الأوان لوقف ثورة الكونكريت في الدولة لتحل محلها ثورة الثقافة»، معتبراً أن هذه الكلمات شكلت نقطة انطلاق لمسيرة ثقافية متكاملة كان معرض الشارقة الدولي للكتاب أحد أبرز ثمارها.

وأشار إلى ما أورده صاحب السمو حاكم الشارقة في كتابه «حصاد السنين»، الذي وثق مراحل تطور العمل الثقافي في الإمارة، موضحاً أن بنود الخطة الثقافية تبلورت مع نهاية عام 1981، وأن الأنشطة الثقافية تطورت خلال ثلاثة عقود من ثلاثة أنشطة إلى نحو 1600 نشاط سنوياً، بما يعكس اتساع المشروع الثقافي وتنوع مجالاته.

كما استعرض تجربة معرض الشارقة الدولي للكتاب ومبادرة «ثقافة بلا حدود» ودورهما في تعزيز القراءة ونشر المعرفة، إلى جانب المحطات التي شهدت اختيار الشارقة عاصمة للثقافة العربية عام 1998، وعاصمة للثقافة الإسلامية عام 2014، وعاصمة للصحافة العربية عام 2016، والعاصمة العالمية للكتاب عام 2019، وما صاحب هذه الألقاب من برامج ومشروعات عززت حضور الإمارة الثقافي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول جاويش كذلك المبادرات التي تحتضنها الشارقة في مجالات المسرح والشعر والتراث والخط العربي، مؤكداً أن تنوع هذه المشروعات وتكاملها يعكسان شمولية الرؤية الثقافية للإمارة وحرصها على رعاية مختلف أشكال الإبداع والحفاظ على الموروث الحضاري ودعم الفنون المعاصرة.

وفي إطار تعزيز ثقافة القراءة وتشجيع الأجيال الجديدة على اكتساب المعرفة، نظمت مكتبات الشارقة العامة جلسة بعنوان «كتب صنعت الحكاية» ضمن محور «ما وراء الكواليس»، استضافت خلالها الدكتور سامي النقبي، المحاضر في جامعة الذيد، الذي استعرض تجربته الشخصية مع الكتب وكيف أسهمت قراءاته المبكرة في تحديد اهتماماته العلمية وصولاً إلى تخصصه الأكاديمي.

وتناولت الجلسة البدايات الأولى لعلاقة الإنسان بالكتاب، وتطور اهتماماته القرائية، وأثر المعلمين في غرس حب المطالعة، إلى جانب أساليب اختيار الكتب وتأسيس المكتبات الشخصية وتنظيمها، والنصائح التي تساعد المبتدئين على اكتساب عادة القراءة والمحافظة عليها.

وأوضح النقبي أن اهتمامه المبكر بالكتب التاريخية، ولا سيما تاريخ الخليج العربي، واطلاعه على مؤلفات من بينها كتاب «بطولات عن ساحل الخليج»، أسهما في تنمية شغفه بالبحث التاريخي، الذي رافقه خلال مسيرته العلمية حتى اختار التاريخ الأندلسي مجالاً لتخصصه الأكاديمي، لما تمثله حضارة الأندلس من إرث تاريخي وحضاري ما زالت آثاره حاضرة حتى اليوم.

وأشار إلى أن بناء المكتبة الشخصية يبدأ من اهتمامات صاحبها وفضوله المعرفي، ثم تتوسع تدريجياً مع كل قراءة جديدة لتصبح انعكاساً لتجاربه وميوله الفكرية، لافتاً إلى أن القراءة قد تساعد الإنسان على اكتشاف المجالات التي تستحق مزيداً من البحث والتعمق، بل وتوجه اختياراته الدراسية والمهنية.

كما أكد أهمية تنوع القراءات والانتقال بين مجالات معرفية مختلفة، مستعرضاً تجربته في القراءة بمجالات السيرة والتفسير والتاريخ والتربية والتعليم ورعاية الموهوبين والإدارة التربوية، قبل أن يستقر اهتمامه البحثي على التاريخ الأندلسي.

وقدم النقبي نصائح للراغبين في اكتساب عادة القراءة، من أبرزها تخصيص وقت يومي لها، ولو كان قصيراً، والالتزام به حتى تصبح جزءاً من الروتين المعتاد، موضحاً أن عدم القدرة على استكمال كتاب معين أمر طبيعي، ويمكن للقارئ الانتقال إلى كتاب آخر والعودة إليه لاحقاً بعد اكتساب معارف وخبرات تساعده على فهم موضوعاته بصورة أفضل.

ولفت إلى أن التقنيات الحديثة، بما توفره من كتب إلكترونية ومسموعة، أتاحت فرصاً أوسع لمواصلة القراءة واستثمار أوقات التنقل في اكتساب المعرفة، مستشهداً بتجربته في الاستماع إلى الكتب خلال رحلته اليومية بين خورفكان والذيد.

وعلى صعيد أنشطة الأطفال واليافعين، شهد المعرض تنظيم أربع ورش تفاعلية جمعت بين الموسيقى والتصميم والأشغال اليدوية والتجارب الهندسية، وأتاحت للمشاركين توظيف المواد والأدوات البسيطة في ابتكار منتجات فنية وعملية، من خلال التعلم بالتجربة والممارسة.

وتضمنت ورشة «قيثارة الجيب»، التي استضافها «حي الفنون والتعبير»، تعليم الأطفال كيفية صناعة آلة موسيقية صغيرة باستخدام صندوق كرتوني وخيوط مطاطية ودبابيس وقطعة كرتونية لتثبيت الأوتار، قبل تجربة العزف عليها واكتشاف تأثير اختلاف عرض الأشرطة ودرجة شدها في حدة النغمات الصادرة عنها.

وفي «حي الاكتشاف»، تعرف المشاركون خلال ورشة «خلط الخرسانة» على المكونات الأساسية لصناعة الخرسانة، وهي الإسمنت والرمل والركام والماء، وجربوا خلطها بنسب مختلفة وصبها في قوالب اختاروها بأنفسهم، للتعرف على دور كل مكون وتأثير كمية الماء ونسب المواد في قوام الخليط وخصائصه، وكيف يتحول تدريجياً إلى مادة صلبة تستخدم في أعمال البناء.

كما أتاحت ورشة «تصميم الأزياء ثلاثية الأبعاد»، ضمن «حي الصناعات الإبداعية»، للأطفال واليافعين رسم تصاميم مبتكرة للملابس واختيار الألوان والأقمشة والخامات المناسبة لها، قبل تجسيد أفكارهم على مجسمات عرض خشبية مرنة على هيئة جسم الإنسان وتزيينها وفق رؤيتهم الإبداعية.

وشهدت ورشة «تصفيف إبداعي بأسلوب خاص» تجربة مختلفة لتصميم تسريحات شعر الدمى باستخدام خيوط ملونة ومواد بسيطة، حيث اختار المشاركون الأشكال التي تناسبهم، وجربوا التصفيف والتجديل والقص وإضافة المشابك والإكسسوارات، بما أتاح لكل طفل ابتكار مظهر خاص يعكس خياله وذوقه.

وتعكس هذه الفعاليات تنوع البرنامج الثقافي والمعرفي للدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وحرصه على الجمع بين الاحتفاء بالإبداع الأدبي واستعراض التجارب الثقافية الرائدة وتشجيع القراءة، إلى جانب توفير مساحات تفاعلية للأطفال واليافعين لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.



