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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان: مصرع 11 شخصا إثر سقوط حافلة ركاب في نهر ياسين بمنطقة جيزر

باكستان
باكستان
أ ش أ

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأُصيب ثلاثة آخرون، إثر سقوط حافلة ركاب في نهر ياسين قرب جسر "نوه" في مقاطعة جيزر، شمال باكستان.

وقالت فرق الإغاثة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية، اليوم /الجمعة/- إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة جلجت إلى قرية هوندور الواقعة في الجزء العلوي من وادي ياسين ضمن مقاطعة جيزر، قبل أن تنحرف وتسقط في النهر.

وأوضح مسئولون في الإنقاذ، أن الفرق التي وصلت إلى موقع الحادث انتشلت في البداية خمس جثث وعددا من الجرحى، إلا أن حصيلة الضحايا ارتفعت تدريجيا مع استخراج المزيد من الجثث من مياه النهر؛ ليصل إجمالي من تم انتشالهم إلى 11 جثة وثلاثة مصابين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى في مدينة "جاھكوت"، عاصمة مقاطعة جيزر لتلقي العلاج، بينما تتواصل عمليات البحث في النهر عن أي ركاب آخرين يُحتمل وجودهم على متن الحافلة.

وأشارت مصادر الإغاثة إلى أن حلول الظلام صعب من مهام البحث؛ ما تتطلب استدعاء فريق متخصص للإنقاذ المائي لدعم الجهود الجارية.

الإغاثة الباكستاني شمال باكستان جسر نوه

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