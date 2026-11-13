وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية خلال منتدى صير بني ياس

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٣ نوفمبر، بالسيد فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة عشرة من منتدى صير بني ياس، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، ومواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير عبد العاطي إلى العراق، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والربط الكهربائي والنقل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، كما أكد وزير الخارجية علي دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.