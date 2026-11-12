وزير الخارجية يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في منتدى "صير بني ياس"

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في أعمال الدورة السابعة عشر من منتدى صير بني ياس، المقرر عقدها خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي.

وتأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في إطار حرص مصر على تعزيز الحوار والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى حول سبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية والمسؤولين المشاركين في أعمال المنتدى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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