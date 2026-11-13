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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آراء المنتفعين ضمن مبادرة «يوم المواطن» بمحافظة بورسعيد

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
عبدالصمد ماهر

ضمن فعاليات مبادرة «يوم المواطن» بمحافظة بورسعيد، استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، آراء وتجارب عدد من المنتفعين بالمنظومة، للتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة، والوقوف على مقترحاتهم لتطويرها والارتقاء بتجربتهم في الحصول على الرعاية الصحية، وذلك عبر فيديو بثته على منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبداخل الفيديو، أعرب عدد من المنتفعين عن آرائهم عن مستوى الخدمات المقدمة داخل منشآت الهيئة، مشيدين بنظافة المنشآت وانتظام العمل بها وحسن تعامل الأطقم الطبية والإدارية، إلى جانب توافر خدمات الكشف والتحاليل والأشعة والعلاج، وما تتيحه المنظومة من فرص للحصول على الرعاية الصحية وإجراء التدخلات الجراحية دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

فيما استعرض بعض المنتفعين تجاربهم مع إجراءات الإحالة والتدخلات الجراحية، مشيرين إلى سرعة إنهاء إجراءات التحويل والتجهيز للعمليات في وقت وجيز، فيما تحدث آخرون عن تجاربهم مع الخدمات الطبية التخصصية، خاصة تدخلات القلب بمستشفى النصر التخصصي، وما تمثله من تخفيف للأعباء المالية التي قد يتحملها المرضى خارج التغطية الصحية الشاملة.

فترات الحجز والعلاج

كما تضمنت التجارب إشادات بالمتابعة الطبية المستمرة خلال فترات الحجز والعلاج، حيث أشار أحد المنتفعين إلى اهتمام الفريق الطبي بمتابعة حالته بعد اكتشاف مشكلات صحية إضافية أثناء تلقي العلاج، وما انعكس على تحسن حالته الصحية، وأشاد آخرون بتوافر خدمات الفحص والتحاليل والأشعة والعلاج، وسهولة الاستفادة منها بعد انضمامهم إلى المنظومة.

وأبرزت هذه التجارب أهمية المنظومة  في إتاحة خدمات طبية متخصصة، خاصة في التخصصات الدقيقة والعمليات الجراحية الكبرى، بما يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة ويخفف عنهم أعباء العلاج.

وفي إطار الحرص على مواصلة تطوير الخدمات، طرح المنتفعون عبر الفيديو عددًا من المقترحات التي تستهدف تيسير رحلة حصولهم على الخدمة، من بينها تطوير إجراءات الحجز الإلكتروني وتسريع أداء النظام، وتيسير خدمات المرافقين، وتعزيز الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، إلى جانب مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال من ذوي الاضطرابات النمائية خلال إجراءات الفحص والتشخيص وتلقي الخدمة.

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الاستماع المباشر إلى المنتفعين يمثل ركيزة أساسية لتقييم مستوى الخدمات ورصد فرص التحسين، والعمل على دراسة المقترحات والملاحظات والتعامل معها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويرتقي بتجربة المنتفعين داخل منشآت الهيئة.

المنتفعين يوم المواطن الدكتور أحمد السبكي التأمين الصحي الشامل الرسمية بورسعيد الجراحية

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