خطوة حكومية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية

شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعاون المشترك في مجالات تنفيذ أعمال المرافق العامة والبنية الأساسية والتحتية مثل محطات (تحلية المياه، والصرف الصحي، والكهرباء) وشبكات المرافق، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا .

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التكامل بين مختلف الجهات بالدولة، وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بما يدعم مساعي التنمية الشاملة والمستدامة ويحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد الوطنية، لافتًا إلى أن التعاون يستهدف تصنيع وتوفير مكونات ومستلزمات مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها المنتجات المرتبطة بقطاع الكهرباء والكابلات والخطوط وشبكات المرافق وغيرها من الصناعات الهندسية ذات الصلة.

وأضاف جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تضم عددًا كبيرًا من الشركات والوحدات الإنتاجية المتخصصة في مجالات صناعية وهندسية متعددة، ولديها من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية والخبرات الفنية ما يؤهلها لإنتاج العديد من المكونات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على توظيف هذه الإمكانيات وتعظيم الاستفادة من المنتجات التي يتم تصنيعها بالفعل بشركاتها لتلبية احتياجات مختلف جهات الدولة.

وأكد جمبلاط أن أحد المحاور الرئيسية لهذا التعاون يتمثل في تعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل نظيره المستورد كلما أمكن، بدلًا من اللجوء إلى استيراد منتجات ومكونات تتوافر إمكانية تصنيعها محليًا، وهو ما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربي لا تدخر جهدًا في تسخير إمكانياتها لخدمة خطط التنمية بالدولة، وتعزيز دورها كشريك صناعي وطني في تنفيذ المشروعات القومية، من خلال تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة العمليات التصنيعية والاستفادة من أحدث التكنولوجيات، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويفتح أمامه آفاقًا أوسع للتسويق والتصدير.

وعلى هامش مراسم التوقيع أوضح مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تعمل على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق لتعزيز جاهزيتها وفق أحدث المعايير العالمية؛ وذلك لتلبية احتياجات المشروعات المتنامية التي نجحت الهيئة في اجتذابها بالقطاعات المستهدفة الصناعية واللوجستية والخدمية بالمواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة لإنتاج الحربي؛ لتعميق التعاون في هذه المشروعات استفادةً من خبرات الإنتاج الحربي في إنجاز هذه المشروعات بكفاءة وفاعلية، تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

و أضاف أن هذه المشروعات تعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية كوجهة عالمية للاستثمار نظرًا لما تمتلكه من مقومات أبرزها التكامل بين المواني والمناطق الصناعية والنفاذية للأسواق العالمية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.

وأشار إلى ضرورة التنسيق المشترك والتعاون مع الإنتاج الحربي للاستفادة من منصة E-Tabadul، التي أطلقتها المنطقة الاقتصادية بهدف التشبيك الصناعي بين مصانع الهيئة وبعضها من جانب، وباقي الكيانات الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية من جانب آخر، مما يسهم في تعزيز جهود إحلال الواردات، وتعظيم المكون المحلي بالمنتجات المختلفة، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة.

وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية.

وعلى هامش التوقيع، ناقش الجانبان آليات تفعيل التعاون المشترك واتفقا على ضرورة تحديد احتياجات مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المكونات والمستلزمات التي يمكن توفيرها محليًا، بما يسهم في دعم خطط تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية.