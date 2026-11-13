كيف يؤثر غياب الطلاب في رمضان على التحصيل الدراسي؟.. رفعت فياض يوضح

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف شؤون التعليم، أن استمرار الدراسة خلال شهر رمضان وعدم اتخاذ قرار بتعطيلها أمر متوقع وطبيعي، مشيرا إلى أنه لم يحدث طوال تاريخ وزارة التربية والتعليم أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة بالدولة أن توقفت الدراسة أو العمل خلال الشهر الكريم.

وأوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن شهر رمضان هو شهر للعمل والاجتهاد، ومن الضروري تشجيع الطلاب على الانتظام في الحضور إلى المدارس ومتابعة دروسهم واستيعاب المقررات الدراسية، لافتا إلى أن حلول رمضان هذا العام خلال فصل الشتاء وقصر ساعات النهار يقللان من شعور الطلاب بالجوع أو الحاجة إلى الراحة.

وشدد على ضرورة رفض الأفكار التي تشجع الطلاب على التغيب عن المدارس خلال شهر رمضان، مؤكدا أن انتظام الدراسة يضمن شرح المقررات الدراسية في مواعيدها المحددة، وإجراء التقييمات ومتابعة مستوى استيعاب الطلاب، محذرا من أن تعطيل الدراسة سيؤدي إلى تراكم الدروس وزيادة الأعباء الدراسية على الطلاب خلال الأشهر التالية.

واستشهد فياض بانتصارات حرب أكتوبر عام 1973، التي تزامنت مع العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الجنود المصريين خاضوا معركة العبور وهم صائمون، في دلالة على أن شهر رمضان لا يتعارض مع العمل والإنجاز.

وانتقد فياض مطالبات بعض أولياء الأمور عبر مجموعات التواصل الاجتماعي بوقف الدراسة خلال شهر رمضان، معتبرا أن مثل هذه المطالبات قد تؤثر سلبًا على انتظام العملية التعليمية، مشددا على أهمية ترسيخ قيم الالتزام والانضباط لدى الطلاب، وعدم ربط الشهر الكريم بالتغيب عن المدرسة أو التكاسل عن أداء الواجبات الدراسية.

