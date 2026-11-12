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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر ترفع منح الطلاب الصوماليين من 250 إلى 450.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بسفير الصومال

وزير التعليم العالي وسفير الصومال
وزير التعليم العالي وسفير الصومال

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وذلك بحضور السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والدكتورة غادة عبد الباري، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوافدين.

وضم الوفد الصومالي كلًا من السيد/ عبد الحكيم أحمد محمود، مستشار ونائب رئيس البعثة، والسيد/ عبد الرحمن محمود علي عيسى، وزير مفوض، والسيد/ عبد الناصر أحمد عبد الله، السكرتير الأول بالسفارة، والسيد/ إبراهيم محمد عمر، الملحق الثقافي بالسفارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والصومال، واعتزاز مصر بعلاقاتها مع الشعب الصومالي الشقيق، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على مواصلة تعزيز التعاون مع الصومال في مجال التعليم العالي، سواء على مستوى مرحلة التعليم الجامعي أو الدراسات العليا.

وأوضح الوزير أن بناء القدرات البشرية المؤهلة يمثل أحد أهم محركات التنمية في مختلف الدول، مؤكدًا حرص مصر على تسخير إمكاناتها وخبراتها التعليمية لدعم الأشقاء في الصومال، من خلال إتاحة الفرص التعليمية المتنوعة في الجامعات المصرية، وتوفير المسارات الأكاديمية التي تسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات التنمية، بما يدعم تحقيق تطلعات الصومال نحو النمو والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب السفير علي عبدي أواري عن تقديره للدعم المصري المتواصل لجمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تمتد جذورها إلى عصور تاريخية قديمة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الصومالية شهدت تطورًا ملحوظًا، تُوج بالاتفاق على الارتقاء بمستوى الشراكة الإستراتيجية بين البلدين عام 2024، في إطار التعاون القائم بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيد الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأشاد السفير الصومالي بالدعم الذي تقدمه مصر للطلاب الصوماليين، مثمنًا زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لهم من 250 إلى 450 منحة، موجهًا الشكر إلى القيادة السياسية المصرية على هذا الدعم، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون في مجال المنح الدراسية والتعليم، بما يسهم في تأهيل الكوادر الصومالية ودعم جهود التنمية في بلاده.

وأشار السفير إلى تطلعه إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنح الدراسية والتعليم في الصومال، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز فرص استفادة الطلاب الصوماليين من البرامج التعليمية المصرية.

ومن جانبه، أكد السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، اهتمام الدولة المصرية بتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، ودعم جهود التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعليم، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، والعمل على تذليل أي تحديات وتيسير الإجراءات ذات الصلة، بما يدعم العملية التعليمية في الصومال ويعزز التعاون بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، والبناء على العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين مصر والصومال، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ويسهم في دعم بناء القدرات البشرية وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

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