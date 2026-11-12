ويتكوف: اتفاق على جولة مفاوضات جديدة بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا

أعلن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الامريكي، الاتفاق على جولة مفاوضات جديدة بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ويتكوف:" الأوروبيون سيشاركون في المحادثات المقبلة بشأن أوكرانيا".

وفي سياق متصل، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، اليوم الخميس، ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا قبل البدء في أي مفاوضات بشأن اتفاق سلام، مشددة على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القصف وحماية المدنيين .

وقالت كالاس، في تصريحات لدى وصولها إلى العاصمة الأيرلندية دبلن للمشاركة في اجتماع الجماعة السياسية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي لا يرى، للأسف، أي مؤشرات على وجود رغبة حقيقية في إحراز تقدم نحو السلام.