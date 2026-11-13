خلال جلسة حوارية بـ"الشارقة للكتاب".. روائيون وكتّاب: الأدب يتجاوز التصنيفات وقيمة الإبداع في النص

ناقش أربعة كتّاب وروائيين تأثير جنس الكاتب وهويته في تصنيف الأعمال الأدبية واستقبالها نقدياً، وتناولوا اختلاف الانطباعات والقراءات المرتبطة بكتابات المرأة، والمعايير المتبعة في تقييم أعمال الكاتبات، إلى جانب دور الناشرين والأغلفة والترجمة في تشكيل توقعات القراء.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "هل يهم من كتب العمل؟"، والتي أقيمت ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، بمشاركة الكاتبة الفلبينية كلير بيتيتا دي غوزمان، والروائية اللبنانية إيمان حميدان، والصحفية والروائية حفصة لودي، والروائي العراقي أزهر جرجيس، وأدارتها دانييلا تولي، حيث ناقشت العلاقة بين هوية الكاتب والقيمة الفنية للنص، وإمكانية تجاوز التصنيفات الجندرية في قراءة الأدب.

من جانبها استعادت الكاتبة الفلبينية كلير بيتاتا دي غوزمان تجربتها مع روايتها الأولى، وأوضحت أن الرواية حققت مبيعات كبيرة، وتلقت رسائل من قارئات أكدن أنها منحتهن الثقة والمبادرة، وساعدتهن على إعادة النظر في علاقاتهن بالآخرين وبأنفسهن، مشددة على أنها لم تكن مجرد حكاية عن البحث عن شريك، بل تناولت تمكين الذات والثقة بالنفس. ورغم نجاحها، واجهت العمل تعليقات تقلل من قيمته باعتباره "كتاباً للفتيات" أو مجرد قراءة خفيفة، منتقدة الخلط بين سهولة القراءة وغياب المضمون.

كما تطرقت إلى تأثير أغلفة الكتب في استقبال الأعمال، مستعرضة صعوبات واجهتها في إيصال رؤيتها لبعض الناشرين، مقابل تجربة إيجابية مع أحدث مجموعاتها القصصية، حين أتاح الناشر للفنان قراءة القصص والمشاركة في تصور الغلاف. ولفتت إلى أن المجموعة حققت أفضل نجاح لها، وظلت على قوائم الأكثر مبيعاً في الفلبين عدة أشهر.

فيما انتقدت الروائية اللبنانية إيمان حميدان استخدام أوصاف متكررة عند تناول أعمال الكاتبات، مثل "ذاتية" و"داخلية"، معتبرة أنها قوالب جاهزة تحاصر الكتابة النسائية، بينما ينبغي قراءة النص باعتباره عملاً أدبياً بعيداً عن جنس صاحبه.

وتوقفت عند روايتها "أغنية للعتمة"، التي تتناول التاريخ اللبناني الحديث وصولاً إلى احتلال بيروت عام 1982، موضحة أن بعض القراءات النقدية اختزلت العمل في إطار الكتابة النسوية والحديث عن الذات، رغم امتداده إلى قضايا التاريخ والسياسة والمجتمع.

وفي محور الترجمة، رأت أن المترجم لا يستبدل الكلمات فحسب، بل يكتب نصاً جديداً يحمل اختياراته، مستشهدة بتجربتها مع ترجمة إحدى رواياتها إلى الإنجليزية، حين فوجئت بإضافة 36 لفظاً لم ترد في الأصل، مؤكدة أهمية التفاهم بين الكاتب والمترجم للحفاظ على روح العمل.

وتحدثت الصحفية والروائية حفصة لودي عن روايتها "Turbulence"، وشخصيتها الرئيسية "دنيا"، وهي امرأة مسلمة معاصرة تخوض رحلة لا تنتهي لاستكشاف علاقتها بالإيمان والثقافة والنسوية، إلى جانب أسئلة الزواج والأمومة والالتزامات الأسرية.

وأوضحت أن الشخصية استلهمت بعض مشاعرها ومخاوفها وتساؤلاتها وأحاديثها مع صديقاتها، لكن ذلك لا يجعل الرواية سيرة ذاتية، مشيرة إلى أن العمل يستكشف تجارب وأسئلة تشغل نساء كثيرات في جيلها.

واستعرضت تحديات النشر بعدما تراجع أحد الناشرين عن إصدار الرواية رغم اكتمال تحريرها وتصميم غلافها، قبل أن تنشرها دار "Dream Reflective" المحلية، التي منحتها مساحة للمشاركة في تصميم الغلاف والتواصل مباشرة مع الفنانة. كما أشارت إلى صعوبة الموازنة بين الكتابة والعمل والأمومة، وأهمية وجود شريك داعم وشبكة مساندة للكاتبة.

وتحفّظ الروائي العراقي أزهر جرجيس على تقسيم الأدب إلى نسائي وغير نسائي، معتبراً أن هذا التصنيف يضع كتابات المرأة في إطار منفصل، ومتسائلاً عن غياب تصنيف مماثل للأدب الذي يكتبه الرجال. واستحضر شخصية شهرزاد في «ألف ليلة وليلة»، التي استطاعت من خلال الحكاية تأجيل موتها، بوصفها نموذجاً لحضور المرأة وقدرتها على السرد.

وأكد أن اسم الكاتب قد يكون مهماً في التسويق، لكنه لا يحدد القيمة الفنية للعمل، مستشهداً بماركيز ونجيب محفوظ وتشيخوف، إذ لا يعني حضورهم الأدبي أن جميع أعمالهم متساوية في المستوى. ودعا إلى حجب أسماء المؤلفين عن لجان التحكيم في المسابقات الأدبية، على غرار مسابقات الخط العربي في تركيا، حتى يكون الحكم منصباً على النص وحده.

كما أشار إلى أن الأدب يتيح للقارئ الرجل اكتشاف عوالم المرأة، والتعرف إلى تفاصيل حياتها ومشاعرها وطريقة تفكيرها، مؤكداً أن الحكاية تمنح القارئ فرصة لفهم تجارب إنسانية مختلفة، بعيداً عن التصورات المسبقة.



