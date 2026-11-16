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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد العدل ينتقد تجاوزات رواد السوشيال ميديا: ألفاظ لا يقرها دين ولا أخلاق

محمد العدل
محمد العدل
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أعرب المنتج الفني محمد العدل عن استيائه من حالة التطاول والإساءة التي تشهدها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل انتشار التعليقات والألفاظ الخارجة التي تستهدف شخصيات عامة وأشخاصًا لا يعرفهم أصحاب تلك التعليقات، مؤكدًا رفضه للخوض في الأعراض واستخدام عبارات تتنافى مع الدين والأخلاق.

وكتب محمد العدل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منتقدًا ما يصدر عن بعض مرتادي منصات التواصل الاجتماعي من تجاوزات لفظية، قائلًا: «استغرب كم التطاول الذى يخرج من بعض مرتادى صفحات التواصل الاجتماعى.. عن شخصيات لم يعرفوها.. ولا يعلموا عنها شيئا.. سوى أن أحدهم قال عنه ما يدينه».

وأضاف: «ألفاظ لا تقال فى أى مكان.. ويستحى أى فرد سوىّ أن ينطقها أو يسمعها، غير خوض فى الأعراض، أشياء لا يقرها دين ولا أخلاق.. ولا مجتمع.. حاجة تكسف».

وتابع المنتج الفني انتقاده للتعليقات المسيئة، مشيرًا إلى أن البعض يستخدم ألفاظًا جارحة دون مبرر، حيث قال: «لسان طويل بلا مبرر.. سوى خروج كبت فى نفوس البعض.. ولا يهمه سفالة ما يخرج فى ردوده أو تعليقاته».

واختتم محمد العدل منشوره بالدعاء، قائلًا: «ربنا يلطف بعباده»، معبرًا عن رفضه لما وصفه بالتجاوزات التي تخالف القيم الدينية والأخلاقية، وتسيء إلى الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المنتج الفني محمد العدل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شخصيات عامة الدين والأخلاق الاهلي

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