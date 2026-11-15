قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027
حمل إدارة بايدن المسؤولية.. ترامب يطالب الكونجرس بتمويل عاجل لتحديث أنظمة الملاحة
ترامب يطالب الكونجرس بتمويل عاجل لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية
وزير المالية: تخصيص 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لدعم وتنشيط الصادرات
القومي للأجور يوافق على رفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027
بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه.. ما العقوبة حال عدم التطبيق؟
بعثة منتخب مصر للناشئين تصل إلى قطر للمشاركة في كأس العالم
أحمد حسن يكشف مواعيد مباريات الأهلي في الكونفيدرالية
حالة الطقس غدا في مصر الإثنين 16 نوفمبر 2026 ودرجات الحرارة
الاستثمار: إدراج النقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة ضمن المساندة التصديرية
بعد الخسارة الثقيلة.. جمهور البرتغال يطالب بالاعتذار إلى كريستيانو رونالدو
نجل رونالدو يشق طريقه الدولي مع البرتغال بعد اعتزاله والده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لن يزيده ولا يقلل من حسام حسن.. محمد العدل يعلق على صراع صلاح والعميد

حسام حسن و محمد صلاح
حسام حسن و محمد صلاح
نورهان عادل

علق المنتج الفني محمد العدل على الجدل المثار حول لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، في ظل المنافسة بين محمد صلاح وحسام حسن، مؤكدًا أن وصول نجم ليفربول السابق إلى هذا الرقم يمثل إضافة كبيرة للكرة المصرية، وليس إنجازًا يحتاج إليه صلاح لإثبات مكانته.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: 

«البعض يعتقد أن صلاح يحتاج أن يضيف إلى أرقامه التي حققها رقمًا جديدًا، وهو الهداف التاريخي للمنتخب.. نحن من نحتاج إلى إضافته كرقم بجانب أرقامه، لنباهي به الدول الأخرى، وليس هو من يحتاج».

وأضاف: «شكرًا محمد صلاح، لا يزيده هذا الرقم ولا يقلل من إنجازات حسام حسن».

وجاءت تصريحات محمد العدل بالتزامن مع الجدل الدائر حول لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بعدما اقترب محمد صلاح من رقم حسام حسن، في ظل اختلاف النقاشات حول طريقة احتساب الأهداف المسجلة بقميص المنتخب الوطني.

منتخب مصر يكتسح مالاوي بخماسية

وعلى صعيد آخر، حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على حساب نظيره منتخب مالاوي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعد توليه المسؤولية خلفًا للجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن.

موعد مباراة مصر المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

- منتخب مصر – 7 نقاط.
- منتخب أنجولا – 4 نقاط.
- منتخب مالاوي – 3 نقاط.
- منتخب جنوب السودان – دون رصيد من النقاط.

محمد العدل محمد صلاح حسام حسن ليفربول فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

ترشيحاتنا

الجيش الملكي

الجيش الملكي المغربي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للسيدات بعد الفوز على صنداونز

إيفان بارتون

الحكم السلفادوري يفجر أزمة.. اعتراض بيراميدز وموقف مفاجئ من الأهلي |خاص

أرسين فينجر

أرسين فينجر يقرر عدم الترشح لرئاسة الفيفا

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد