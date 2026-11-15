لن يزيده ولا يقلل من حسام حسن.. محمد العدل يعلق على صراع صلاح والعميد

علق المنتج الفني محمد العدل على الجدل المثار حول لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، في ظل المنافسة بين محمد صلاح وحسام حسن، مؤكدًا أن وصول نجم ليفربول السابق إلى هذا الرقم يمثل إضافة كبيرة للكرة المصرية، وليس إنجازًا يحتاج إليه صلاح لإثبات مكانته.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«البعض يعتقد أن صلاح يحتاج أن يضيف إلى أرقامه التي حققها رقمًا جديدًا، وهو الهداف التاريخي للمنتخب.. نحن من نحتاج إلى إضافته كرقم بجانب أرقامه، لنباهي به الدول الأخرى، وليس هو من يحتاج».

وأضاف: «شكرًا محمد صلاح، لا يزيده هذا الرقم ولا يقلل من إنجازات حسام حسن».

وجاءت تصريحات محمد العدل بالتزامن مع الجدل الدائر حول لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بعدما اقترب محمد صلاح من رقم حسام حسن، في ظل اختلاف النقاشات حول طريقة احتساب الأهداف المسجلة بقميص المنتخب الوطني.

منتخب مصر يكتسح مالاوي بخماسية

وعلى صعيد آخر، حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على حساب نظيره منتخب مالاوي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعد توليه المسؤولية خلفًا للجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن.

موعد مباراة مصر المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

- منتخب مصر – 7 نقاط.

- منتخب أنجولا – 4 نقاط.

- منتخب مالاوي – 3 نقاط.

- منتخب جنوب السودان – دون رصيد من النقاط.