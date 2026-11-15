عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، اجتماعا اليوم، مع خالد مرسي، المدير التنفيذي للنادي، وعماد حلمي، المدير المالي، والمستشار شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، وفريق عمله، إلى جانب أعضاء الإدارة القانونية بالنادي.

الخطيب يجتمع مع المدير التنفيذي لمناقشة هيكلة الإدارة القانونية



وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول إعادة هيكلة الإدارة القانونية بالنادي، ورفع مستواها التنظيمي لتعمل وفق قطاع قانوني يضم عددا من الإدارات القانونية المتخصصة، بما يخدم أهداف النادي ويحافظ على كافة حقوقه ومصالحه، وفقا للأطر القانونية.