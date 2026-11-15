الحكومة تعلن عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.. تفاصيل

قال حاتم النواوي، رئيس صندوق تنمية الصادرات، إن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية جاء نتيجة حوار مباشر مع مجتمع المصدرين، بهدف الوقوف على التحديات التي واجهت تطبيق برامج رد الأعباء التصديرية خلال السنوات الماضية، والعمل على وضع حلول عملية للمشكلات التي أثرت على استفادة الشركات من برامج المساندة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية،

وأوضح النواوي أن الصندوق رصد مختلف التحديات والعوائق التي واجهت المصدرين على مدار السنوات العشر الماضية، وعمل على تلافيها عند إعداد البرنامج الجديد، بما يضمن تطوير آليات الدعم ورفع كفاءة توجيه المخصصات المالية للقطاعات التصديرية.

وتابع “البرنامج الحالي يأتي استجابة للتوصيات التي خرج بها منتدى مصر 2026، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة دعم الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع التصديري في الاقتصاد الوطني”.

وبداية نوفمبر الجاري، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال "منتدى مصر 2026".

مدة التنفيذ

ويتم تنفيذ البرنامج الجديد على مرحلتين: الأولى قصيرة المدى (قبل نهاية 2026) لتحقيق أثر سريع على نمو الصادرات وجذب شركات جديدة للبرنامج، والثانية متوسطة المدى (يوليو 2027) لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.